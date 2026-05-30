Il PSG vince per la 4ª volta una finale ai rigori, Luis Enrique è lapidario: “Siamo abituati”

Il PSG in questa stagione ha vinto quattro finali, tutte ai calci di rigore. Così è stato anche in quella di Champions League con l’Arsenal.

Che il PSG sia nuovamente campione d'Europa non stupisce affatto. La squadra guidata da Luis Enrique era ampiamente favorita nella finale con l'Arsenal, che ha giocato una partita eccezionale facendo capire a tutti di essere una squadra di alto livello, e se l'è giocata ai calci di rigore, dove però il Paris ha vinto ancora una volta. Il tecnico spagnolo ha commentato a caldo con una battuta l'ennesima vittoria dagli undici metri. Clamorosamente, Kvara e soci hanno vinto tutte e quattro le finali giocate quest'anno ai calci di rigore. Implacabili.

Le vittorie ai rigori in Supercoppa Europea e Coppa Intercontinentale

La storia si ripete. La legge dei grandi numeri subisce un altro duro colpo. Il PSG ha vinto quattro finali su quattro quest'anno ai calci di rigore. Lo scorso agosto dallo 0-2 al 2-2 con il Tottenham, negli ultimissimi minuti, poi i calci di rigore e il primo titolo in questa manifestazioni per i francesi che grazie a un superlativo Safonov, hanno vinto contro il Flamengo la Coppa Intercontinentale.

In Supercoppa di Francia e in Champions League

In entrambi i casi è stato il primo titolo in quella competizione, mentre a gennaio è arrivato l'ennesimo titolo nella Supercoppa francese, sempre ai rigori contro il Marsiglia. Infine il 4-3 dal dischetto contro l'Arsenal. Nuno Mendes sbaglia, ma i suoi compagni sono perfetti e Safonov non ha bisogno nemmeno di parare un calcio di rigore: fuori il tiro di Eze, alto quello di Gabriel.

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Le parole di Luis Enrique

Un altro primato per il PSG e per Luis Enrique, che a caldo, a Sky, però ha cercato subito di normalizzare l'ennesimi successo della sua squadra, spiegando con pochissime battute "Alla squadra non ho detto niente quando eravamo in soggetto". Ha continuato dicendo :"Abbiamo fatto le cose normali per attaccare una squadra che con le chiusure centrali è stata perfetta", perché coprendo bene il campo non hanno lasciato praterie a Gyokeres. Poi la risposta a l'ennesima vittoria dopo i calci di rigore: "Perché vinciamo sempre ai rigori? Diciamo che ora siamo abituati".