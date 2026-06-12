Koundé mostra i regali per la Francia ai Mondiali: c’è una medaglia d’oro per ogni giocatore

Un room tour in prima persona di Koundé mostra le stanze d’hotel dove alloggiano i giocatori della Francia: ognuno ha la sua figurina, sul tavolo c’è una medaglia d’oro.

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Il Four Seasons Hotel di Boston sarà la casa della Francia per questi Mondiali e i giocatori sperano di restare lì fino alla fine del torneo. Jules Koundé ha portato i tifosi nel dietro le quinte del ritiro francese mostrando per la prima volta le camere dell'albergo in cui soggiornano lui e i compagni di squadra: sono in uno dei migliori hotel della città che ha riservato per loro un sacco di sorprese inaspettate e regali che gli permettono di immergersi nella cultura locale.

In un video pubblicato sui social dalla nazionale francese il giocatore del Barcellona apre le porte della stanza che lo ospiterà nelle prossime settimane. Tutto è stato curato nei minimi dettagli e personalizzato per l'evento, a partire dalle porte che sono state rivestite con una figurina del calciatore a cui è stata assegnata quella camera, ma anche all'interno ci sono molte sorprese inaspettate.

Il tour di Koundé nel ritiro della Francia

Il campo base dei francesi è a Boston e da lì si muoveranno per affrontare Senegal, Iraq e Francia nella fase a gironi dei Mondiali. I giocatori alloggiano in un hotel di lusso nel centro della città che ha indossato un vestito adatto all'occasione: Koundé è stato protagonista di un room tour particolare per mostrare tutto nel dettaglio, come la sua figurina attaccata alla porta della stanza. Ogni giocatore ne ha una per contrassegnare la propria stanza, ma le sorprese più belle sono all'interno.

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Ogni giocatore ha la propria figurina sulla porta della camera

La camera è spaziosa, dentro presenta un divano con un altra foto del giocatore che la occupa, e sul tavolo c'è una medaglia d'oro di benvenuto per la partecipazione ai Mondiali su cui è impressa la coppa con le date e le nazioni ospitanti, oltre che una lettera di congratulazioni della FIFA. Proseguendo poi l'hotel ha regalato a ognuno di loro tre maglie delle squadre della città per celebrare lo spirito sportivo di Boston: nel video si vedono le casacche di Boston Celtics (basket), New England Patriots (football americano) e Boston Red Sox (baseball). Koundé ha poi mostrato i bagni, dove ci sono gli accappatoi con lo stemma della Francia, e la palestra allestita per l'occasione.