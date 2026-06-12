Mbappé si oppone all’ipotesi di Deschamps come CT dell’Italia: “Che trovino un italiano”

Kylian Mbappé si oppone all’idea che Didier Deschamps possa allenare la Nazionale Italiana dopo il Mondiale 2026: “Che trovino un italiano”.

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Kylian Mbappé ha espresso una posizione netta sul futuro del commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, destinato a lasciare la panchina dei Bleus dopo i Mondiali 2026. Il capitano della nazionale francese non vorrebbe infatti vedere il proprio allenatore impegnato alla guida di un’altra selezione una volta concluso il suo ciclo con la Francia.

Nel corso di un’intervista rilasciata all’emittente M6, l’attaccante del Real Madrid ha commentato le indiscrezioni che accostano Deschamps alla panchina dell’Italia, ribadendo la sua contrarietà all’ipotesi e sottolineando anche come non gradirebbe scenari simili nemmeno con altre nazionali, facendo riferimento in generale al tema delle panchine internazionali: "Che trovino un italiano. Spero che non alleni un'altra nazionale. Lo sto pressando a riguardo. Ho sentito parlare dell'Italia, sarebbe terribile. È il nostro allenatore, significa molto per noi. Molte nazionali lo vorranno per tutto quello che ha realizzato. Lasciamo che l'Italia cerchi un italiano. Didier è francese, è uno di noi".

Il fuoriclasse francese ha poi ribadito quanto Deschamps rappresenti una figura centrale per lo spogliatoio, sottolineando il forte legame costruito nel tempo e il rispetto per quanto ottenuto in carriera. Secondo Mbappé, il modo migliore per chiudere questo percorso sarebbe regalare al tecnico un ultimo grande successo sulla panchina dei Bleus.

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Mbappé su Deschamps: “Che l’Italia trovi un italiano”

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Sul futuro dell’attuale ct francese, però, resta ancora incertezza. Deschamps, interpellato nei giorni scorsi, ha lasciato aperta ogni possibilità post-Mondiale senza sbilanciarsi, affermando di non aver ancora preso una decisione definitiva sul proprio percorso professionale dopo il torneo.