Scommette un milione sulla Spagna vincente contro Capo Verde e perde tutto: avrebbe vinto “briciole”

Un tifoso ha scommesso 1 milione di dollari sulla vittoria della Spagna ai Mondiali contro Capo Verde, ma dopo lo 0-0 ha perso tutto.

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Scommettere una grossa cifra di denaro sulla vittoria della Spagna contro Capo Verde ai Mondiali per poi ritrovarsi con un pugno di mosche in mano. È ciò che è accaduto a un coraggioso tifoso che sul successo – sulla carta scontato – della Roja contro la nazionale esordiente ai Mondiali, aveva puntato 1 milione di dollari che corrispondono a circa 865.000-868.000 Euro. Ebbene al triplice fischio la partita è terminata con il punteggio, storico per Capo Verde, di 0-0. Nessuna vincita potenziale di oltre un milione di dollari per questo tifoso che aveva indeciso di investire i suoi soldi su Polymarket, ovvero la piattaforma di prediction market (mercato delle previsioni) più grande al mondo.

Una piattaforma che dunque trasforma eventi reali in scommesse anonime che muovono miliardi. Come in questo caso. Peccato però che le parate di Vozinha e la ben posizionata difesa di Capo Verde abbiano impedito alla Spagna di segnare causando un'ingente perdita di denaro a questo malcapitato tifoso che forse ha azzardato davvero tanto. Il giocatore in questione ha perso praticamente tutto il milione (la scommessa su "Spain Yes" di fatto non si è realizzata). Eppure, se avesse vinto, avrebbe portato a casa un guadagno netto di circa 86.875 dollari. Neanche così tanto rispetto a quanto investito. Il post di PolymarketSport è diventato davvero tanto virale proprio per l'entità della puntata e per il rischio preso su una partita "facile" sulla carta.

Come funziona Polymarket e qual è la differenze con gli altri siti di scommesse

Dall'inizio di questi Mondiali il profilo X di Polymarket però sta pubblicando diverse scommesse di questo tipo. Ingenti somme di denaro vengono investite su un singolo evento che sulla carta appare semplice e che poi in realtà si rivela davvero micidiale per le tasche degli scommettitori. Ma non si tratta di una semplice scommessa sui siti commerciali che conosciamo noi tutti. Il meccanismo di Polymarket è differente, ma semplice: funziona come una borsa delle previsioni. Gli utenti acquistano contratti "sì" o "no" su eventi futuri, con prezzi che oscillano tra 0 e 1 dollari.

Se un contratto – in questo caso un evento sportivo – vale 0,92, significa che il mercato attribuisce all'evento il 92% di possibilità di verificarsi. Se l'evento accade, il contratto paga 1 dollaro. Non c'è dunque un bookmaker centrale che distribuisce le quote a seconda di studi, statistiche e previsioni basate sui numeri: avviene tutto attraverso smart contract e token digitali. Ci si iscrive attraverso una email senza la necessità di dover inserire il proprio nome reale, va bene anche un classico nickname. L'anonimato è infatti la chiave di questo sistemo, ed è anche uno dei motivi per cui si scommette anche su altri eventi, non solo sportivi.