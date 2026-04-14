La stagione di Papu Gomez è finita: operato alla caviglia, con il Padova ha giocato solo 9 partite

A novembre Gomez è tornato in campo con il Padova dopo la squalifica, è diventato titolare e anche capitano. Ma un infortunio alla caviglia gli farà saltare il resto del campionato.

Finisce qui la stagione di Alejandro Gomez con la maglia del Padova, la prima dal ritorno in Italia dopo la lunga squalifica per doping. Lo scorso novembre ha giocato la sua prima partita in Serie B ma un infortunio alla caviglia lo ha fermato costringendolo anche a operarsi presso la Casa di Cura San Rossore di Pisa dal luminare olandese Niek Van Dijk. Lo stop si preannuncia lungo e tornerà in campo solo per il prossimo campionato, sperando di fare meglio rispetto agli ultimi mesi.

La stagione dell'argentino si è conclusa con nessun gol e nessun assist nelle nove partite giocate, alcune anche da titolare e con la fascia da capitano al braccio. Non è stato facile per lui rientrare a 38 anni dopo essere stato fermo per due anni a causa della squalifica e il doppio infortunio alla caviglia non ha fatto altro che aggravare la situazione.

Stagione finita per Gomez al Padova

Il referto medico parla di un'operazione causata da "un’impingement anteriore e posteriore della caviglia" e condotta dal professor Van Dijk, luminare che ha curato i più grandi campioni al mondo come Cristiano Ronaldo, Van Basten e van Nistelrooy. Ora dovrà recuperare ma la sua stagione è ufficialmente finita perché l'intervento richiede diversi mesi di stop prima di poter tornare in campo. Se ne parlerà la prossima stagione, la prima che potrà giocare per intero con il Padova che lo ha accolto al rientro dalla squalifica.

Papu Gomez non ha mai segnato né fornito assist in questa nuova avventura, anche se è stato messo subito al centro del progetto. Ci ha messo poco per diventare titolare e prendersi anche i gradi di capitano, ma in tutto è riuscito a giocare soltanto nove partite: l'ultima a Palermo prima di alzare bandiera bianca, la mezz'ora finale di questa stagione che segna la rinascita dopo lo stop forzato. Il prossimo anno ripartirà dal Padova per cercare di chiudere la sua carriera nel modo migliore.