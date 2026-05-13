Lukaku rientra in Belgio, stagione finita col Napoli: il solo pensiero è recuperare per i Mondiali

Senza polemiche: la decisione finale è stata presa in accordo con il Napoli che ha acconsentito al definitivo trasferimento in Belgio, lasciando tornare Romelu Lukaku nel suo ambiente familiare, mettendosi a disposizione della propria nazionale, nel centro di allenamento, dove sarà assistito dal fido fisioterapista Lieven Maesschalck. La stagione con i partenopei, dunque, si conclude ufficialmente a due partite dal termine e l'unico pensiero di Big Rom sarà solo uno: fare di tutto per recuperare e disputare i Mondiali 2026.

Lukaku torna definitivamente in Belgio, accordo col Napoli: campionato finito

L'attaccante belga è e rimane un elemento essenziale nel piano dei Red Devils, ovviamente, in chiave Mondiale. Anche se in questa stagione ha giocato pochissimi minuti a causa di una serie quasi infinita di infortuni, che l'hanno portato inevitabilmente anche ad un problema di forma, il trentatreenne attaccante ha deciso di rompere gli indugi e definire con il Napoli un accordo secondo il quale ha potuto rientrare in patria e chiudere ogni possibilità di vederlo a disposizione di Conte per le partite rimanenti con Pisa e Udinese.

Lukaku con De Bruyne suo compagno al Napoli e di nazionale

L'obiettivo principale ora è preparare Romelu Lukaku perché possa essere convocato nel Belgio per i Mondiali, che inizieranno tra poco meno di un mese. Senza forzature, ma facendo di tutto anche attraverso il trasferimento di ‘Big Rom' a Tubeke. Dopo un periodo di nervi tesi e tensioni con il club di appartenenza, il Napoli, che si era infuriato perché stava continuando la riabilitazione in Belgio. Poi, lo stesso Antonio Conte si era lamentato perché Lukaku non si era fatto vivo, senza dire quasi nulla, durante la sua visita lampo al centro sportivo di Castel Volturno. Fino ai malumori per il suo ritorno in Italia, precedenti all'attuale consenso di poter rientrare a casa.

L'infortunio di Lukaku e le prossime tappe: le amichevoli di giugno col Belgio

Lukaku, che ha compiuto 33 anni, ora si allenerà nel centro d'allenamento della nazionale per cercare di smaltire definitivamente dall'infortunio che non gli ha lasciato tregua. Dallo scorso agosto 2025 "Big Rom" soffre di una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Per il Belgio si proverà il tutto per tutto e per il 2 e 6 giugno, quando si giocheranno le amichevoli contro Croazia e Tunisia, probabilmente ci sarà il test decisivo, visto che il 15 dello stesso mese ci sarà l'esordio Mondiale contro l'Egitto.