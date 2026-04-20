Lukaku incontra il Napoli e rientra subito in Belgio, ma il confronto con Conte è stato positivo

Il giorno dell'incontro tanto atteso tra Lukaku e il Napoli è arrivato ma si è concluso in fretta e con nessuna conseguenza. L'attaccante azzurro è tornato in città per avere un confronto con l'allenatore Antonio Conte e il direttore sportivo Giovanni Manna, accompagnato dal suo agente Pastorello: la discussione è stata serena e con un clima collaborativo da entrambe le parti, ma si è conclusa con il rientro del giocatore in Belgio per continuare il percorso di riabilitazione in vista dei Mondiali.

Secondo quanto riportato da Sky l'ipotesi di una sanzione disciplinare e dell'esclusione dal gruppo squadra si è allontanata perché il summit ha smontato le polemiche e si è svolto in modo disteso e costruttivo. Conte non potrà contare su Lukaku fino alla fine della stagione, ma è riuscito ad appianare tutte le frizioni nate dopo il suo mancato ritorno a Napoli.

Lukaku è tornato a Napoli per la prima volta dopo le polemiche

Com'è andato l'incontro tra Lukaku e il Napoli

Non c'è stato nessun pugno duro, ma la volontà di capirsi e cercare una soluzione comune. A Castelvolturno Lukaku ha dialogato con Conte e Manna per chiarire definitamente la situazione e cercare di capire come continuare il resto della stagione: l'attenzione sui Mondiali è altissima e per questo l'attaccante rientrerà in Belgio per continuare il percorso di riabilitazione, coordinandosi con lo staff medico del Napoli che lo seguirà. Il confronto tra le parti è stato molto sereno e il Napoli ha cercato una soluzione interna che potesse mettere un punto alla questione senza adottare soluzioni drastiche. Non si parla di rottura e neanche di un'esclusione dalla rosa come si era ipotizzato all'inizio. Lukaku resta un giocatore del Napoli, almeno fino alla fine della stagione e continuerà ad allenarsi in Belgio dove sta già facendo rientro dopo la capatina al centro di allenamento per mettere in chiaro le cose.

L’attaccante è già rientrato in Belgio dopo l’incontro

Perché Lukaku non era rientrato

Il confronto decisivo era atteso all'inizio della settimana ed è arrivato puntuale dopo la sconfitta contro la Lazio. Lukaku è tornato a Castelvolturno per la prima volta dopo l'inizio delle polemiche, scoppiate per il mancato rientro alla ripresa degli allenamenti della squadra dopo la sosta per le nazionali. La sua nazionale lo aveva convocato, ma dopo aver lasciato il ritiro per un problema fisico aveva deciso di restare in Belgio per continuare a curarsi dopo l'infortunio, all'insaputa del Napoli che gli aveva chiesto di ritornare piuttosto irritato, rischiando addirittura di essere messo fuori rosa. Una sanzione pesante che, almeno al momento, sembra essere scongiurata dopo l'ultimo incontro.