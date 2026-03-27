Lukaku sarà messo fuori rosa se non rientra a Napoli: il club azzurro dà un ultimatum al belga

Il Napoli ha deciso di mettere fuori rosa Romelu Lukaku nel caso in cui non si dovesse presentare a Castel Volturno entro martedì. Il giocatore sarà certamente multato.

Romelu Lukaku non è ancora rientrato a Castel Volturno dopo aver lasciato il ritiro del Belgio. Il comunicato della Federazione belga aveva fatto chiaramente capire come il giocatore, dopo essere stato convocato dalla nazionale di Rudi Garcia, avesse poi deciso di proseguire il suo programma d'allenamenti in Campania col club azzurro proprio per recuperare al meglio sfruttando la pausa per questo finale di stagione. E invece non è stato così. Big Rom è rimasto in Belgio clamorosamente e all'insaputa del Napoli, scegliendo di allenarsi in patria.

Una decisione che ha completamente spiazzato il Napoli generando il caos all'interno del club azzurro. Come scrive oggi Sky Sport, il giocatore non è ancora rientrato e continua così il braccio di ferro con il club. Se non si presenterà entro martedì l'attaccante belga, protagonista dell'ultimo Scudetto degli azzurri vinto con Antonio Conte in panchina, sarà da considerarsi fuori rosa. Non una buona cosa per lui anche in vista dei Mondiali 2026.

Lukaku durante gli allenamenti col Napoli.

Cosa succederà ora al Napoli? Se Lukaku non dovesse rientrare entro martedì con quasi tutti i nazionali a disposizione, ad eccezione di coloro i quali hanno giocato i playoff, è facile pensare che la stagione del centravanti potrebbe essere fortemente compromessa. Tra il lento recupero dall'infortunio e la scelta di Conte di puntare sempre di più su Hojlund, Big Rom si ritroverebbe a quel punto a vivere una stagione da separato in casa con la quasi totale certezza che la sua esperienza in azzurro potrebbe essere finita qui con la chiusura della stagione 2025/2026.

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Lukaku sarà certamente multato dal Napoli

Difficile pensare al momento che tutto questo si possa evitare in qualche modo. Restano infatti distanti le vedute delle due parti in causa. Lukaku sarà certamente multato dalla società e qualora non dovesse presentarsi il prima possibile a Castel Volturno, finirà fuori rosa. Una soluzione che rientra evidentemente nel regolamento interno del club. Da capire perché Lukaku abbia preferito restare in Belgio senza fare rientro a Napoli. Una scelta sorprendente che di fatto ha spiazzato anche il club partenopeo che vuole vivere un finale di stagione ancora da protagonista.