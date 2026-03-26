Lukaku fa arrabbiare il Napoli, lascia il ritiro del Belgio ma non torna a Castel Volturno

Romelu Lukaku non rientra a Castel Volturno dopo aver lasciato il ritiro del Belgio, scegliendo di allenarsi in patria: una decisione che spiazza il Napoli e genera tensione e sorpresa in casa azzurra.

Romelu Lukaku non ha fatto ritorno a Castel Volturno dopo aver lasciato il ritiro del Belgio, creando una certa tensione in casa Napoli. Inizialmente convocato dalla sua nazionale, il centravanti aveva lasciato il ritiro con l’obiettivo di rientrare in Italia e proseguire il lavoro con il club.

Il giocatore, però, non si è presentato al centro sportivo come previsto. Il Napoli, nei giorni scorsi, aveva chiarito la situazione con una nota ufficiale: "Romelu Lukaku non prenderà parte alle prossime amichevoli della nazionale belga contro Stati Uniti e Messico. Il calciatore azzurro rientrerà a Napoli per ottimizzare la propria condizione fisica".

Anche la federazione belga aveva comunicato la scelta di Big Rom di non prendere parte ai match amichevoli e di proseguire con il lavoro per migliorare la sua condizione fisica: "Romelu Lukaku non prenderà parte alle prossime amichevoli del Manchester United negli Stati Uniti contro Stati Uniti e Messico. Romelu ha scelto di concentrarsi sull'allenamento per ottimizzare ulteriormente la sua condizione fisica. La KBVB rispetta la sua decisione e gli augura buona fortuna".

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Diversamente da quanto programmato, però, l’attaccante avrebbe scelto di restare ancora in Belgio, continuando ad allenarsi nel proprio paese. Una decisione presa in autonomia che non sarebbe stata accolta positivamente dal club partenopeo.

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Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, e confermato anche da Sky, il Napoli è rimasto spiazzato e "sorpreso" per quanto accaduto: secondo la ricostruzione, il rientro era già stato concordato, ma il giocatore avrebbe poi cambiato programma senza un confronto con la società. "Era atteso questa mattina a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti con lo staff tecnico ma contrariamente a quanto concordato con il club azzurro, Lukaku non si è presentato al centro tecnico. Ha fatto sapere di voler svolgere la preparazione in Belgio", si legge.

La sorpresa del club campione d'Italia sta nel fatto che la scelta di far rientro a Castel Volturno per riprendere gli allenamenti era stata concordata dal calciatore con il club: a sorpresa è arrivata la comunicazione, da parte di Lukaku, che avrebbe continuato a lavorare in Belgio fino all'inizio della prossima settimana. Una situazione che non è piaciuta all'interno dello staff tecnico e ai vertici del club azzurro.