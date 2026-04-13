Lukaku torna a Napoli dopo la Lazio: confronto decisivo in arrivo, possibile rottura e addio in estate

Romelu Lukaku resta in Belgio e rinvia ancora il ritorno, alimentando lo scontro con Conte e il Napoli. All’orizzonte un confronto decisivo che potrebbe portare anche a una rottura in estate.

Si allungano ancora i tempi per il rientro di Romelu Lukaku, con la situazione che continua a creare tensioni in casa Napoli. L’attaccante belga, infatti, non tornerà in Italia nei prossimi giorni, restando ad Anversa per proseguire il percorso di recupero fisico.

Il ritorno a Castel Volturno, inizialmente previsto a breve, è stato nuovamente rinviato: l’ipotesi più concreta è ora quella di rivederlo all’inizio della prossima settimana, dopo la sfida contro la Lazio. Una scelta che contribuisce ad alimentare un clima già delicato tra il giocatore, la società e Antonio Conte.

Lukaku continuerà quindi a lavorare in Belgio per smaltire l’infiammazione e il versamento al flessore dell’anca accusati dopo la convocazione in nazionale. Solo tra qualche giorno è atteso il rientro in gruppo, ma sarà anche l’occasione per affrontare un confronto chiarificatore con club e allenatore.

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Lukaku, tensione totale a Napoli: rientro rinviato e futuro sempre più incerto

Le tensioni, infatti, non sono nuove e nelle ultime settimane sono emerse in modo evidente. Il direttore sportivo Giovanni Manna aveva già espresso il malcontento della società, dichiarando: “La situazione per me è assolutamente chiara. Romelu doveva andare in Nazionale, è rimasto in Belgio ad allenarsi contrariamente alla nostra volontà. Avremmo voluto parlarne qui a Napoli: non è avvenuto e non siamo contenti, ma il rispetto del gruppo vale più di tutto. Spero che rientrerà tra una settimana e ci saranno delle conseguenze”.

Il club aveva inoltre sottolineato come il giocatore non abbia risposto a una doppia convocazione, lasciando intendere possibili provvedimenti. Il rientro di Lukaku, dunque, non sarà solo una questione di campo, ma rappresenterà un passaggio cruciale per definire i rapporti interni e, probabilmente, anche il suo futuro in azzurro.