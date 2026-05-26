Lukaku sul Napoli: “I media italiani hanno esagerato, sono infastidito. Non ho chiesto la cessione”

Lukaku ha parlato della sua situazione con il Napoli: “Non ci sono problemi, nella mia mente sono un giocatore del Napoli. Non sono venuto in Belgio in vacanza”

Romelu Lukaku ha lavorato per essere in forma in tempo per i Mondiali, tornando in Belgio per recuperare dall'infortunio e continuare la preparazione per il prossimo torneo. La scelta lo ha tagliato fuori dal Napoli che chiedeva il suo ritorno in città e ora il suo futuro sembra compromesso: giocherà con la nazionale questa estate, poi chissà. L'attaccante non ha chiesto la cessione ed è stato infastidito dalla narrazione che ha accompagnato gli ultimi mesi di questa stagione.

Nel corso di un'intervista rilasciata a Het Nieuwsblad ha parlato anche della questione Napoli e del mancato ritorno agli allenamenti con Antonio Conte, che da domenica ha lasciato la panchina azzurra. Ha cercato di spiegare perché ha preferito restare in Belgio per continuare la preparazione e ha allontanato tutte le voci di un possibile problema con il club, anche se il futuro sembra segnato.

La verità raccontata da Lukaku

Manca meno di un mese all'inizio dei Mondiali e Lukaku ci sarà con il Belgio. Ha rischiato di saltarli per via dell'infortunio, ma è rimasto in patria ad allenarsi nonostante le pressioni del Napoli che chiedeva il suo ritorno in città. Lukaku ha spiegato cosa è successo, mostrando fastidio per come è stata narrata la vicenda: "Sono un po' infastidito dal modo in cui alcuni media italiani hanno presentato le cose. Hanno esagerato molto. Non sono venuto qui in vacanza. Volevo tornare a essere la migliore versione di me stesso il più velocemente possibile. Per i Mondiali, ma anche per il Napoli".

Da quel momento non ha più giocato per Conte ed è rimasto fuori dal progetto, anche se non conferma la rottura: "Per quanto riguarda il mio rapporto con il Napoli: va tutto bene. Non ci sono problemi. La gente capisce perché mi sono comportato in questo modo". L'addio sembra essere l'unica soluzione possibile per il prossimo campionato ma Lukaku non forza la mano: "Ho ancora un anno di contratto e nella mia mente sono un giocatore del Napoli. Non sono il tipo da chiedere di andarmene".