Il presidente del Galatasaray: “Il Napoli per venderci Osimhen chiamò UniCredit. Una cosa mai vista”

Il presidente del Galatasaray ha raccontato i retroscena del trasferimento di Osimhen, con il Napoli che ha chiesto una garanzia: “È la prima volta che vedo una cosa del genere”

Victor Osimhen è stato uno dei trascinatori del Galatasaray verso il titolo di Campione di Turchia e ora in ballo c'è il suo futuro. È seguito da diversi club europei, ma nel campionato turco sembra aver trovato la sua dimensione e conquistato il cuore di tutti, a partire da quello del presidente del club Dursun Özbek. L'imprenditore ha raccontato tutti i retroscena del suo acquisto: è arrivato dal Napoli per 75 milioni di euro ma la trattativa si è svolta in un modo molto insolito per i turchi che si sono ritrovati davanti a una situazione inedita.

Secondo quanto raccontato dal presidente a HT Spor, canale TV che tratta di sport in Turchia, il club di De Laurentiis ha chiesto delle garanzie per la cessione facendosi guidare dal direttore generale di UniCredit che è partner del gruppo Koç, il più grande conglomerato industriale e finanziario della Turchia.

Il presidente del Galatasaray ha raccontato com’è andato il trasferimento di Osimhen dal Napoli

Il difficile trasferimento di Osimhen in Turchia

L'affare Osimhen è stato piuttosto spinoso per il Napoli, ma alla fine il Galatasaray lo ha acquistato a titolo definitivo spendendo 75 milioni di euro. Non è stata una trattativa facile e il club turco non immaginava quello che poi sarebbe accaduto, come ha raccontato il presidente sbalordito: "Il Napoli ha chiesto una garanzia per Osimhen. È la prima volta che vedo una cosa del genere. In realtà, le procedure sono già molto rigide normalmente! Si sono appoggiati al direttore generale di UniCredit, che è partner del gruppo Koç, come riferimento". Prima di trattare con la squadra di De Laurentiis non gli era mai capitato di dover gestire una trattativa così complessa.

Anche il pagamento dei 75 milioni di euro lo ha messo a dura prova: "Una parte l'abbiamo pagata in anticipo, un'altra parte l'ho versata tramite la mia azienda. 35 milioni di euro dalla mia società… È stato un trasferimento davvero molto difficile da questo punto di vista". Acqua passata, perché Osimhen è uno dei giocatori più importanti della squadra che "ha mostrato di meritare quei soldi", come sottolineato dal presidente che ha dato rassicurazioni sul suo futuro con la permanenza al Galatasaray che non lo cederà per nessuna cifra.