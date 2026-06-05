Calendario Serie A 2026/2027, il sorteggio in diretta LIVE: le date delle partite e i big match della nuova stagione

Il calendario della Serie A 2026/2027 svelato oggi, venerdì 5 giugno dalle 18:30, durante un evento al Teatro Regio di Parma, in occasione del Festival della Serie A (evento condotto da Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida). La prima giornata di campionato si gioca il 22-23 agosto 2026, l'ultima giornata è in programma il 29-30 maggio 2027. Diretta TV in chiaro e gratis per tutti sui canali ufficiali di Lega Serie A (YouTube, sito web e Radio Tv Serie A). Sorteggio visibile anche su Sky Sport (Sky Go), NOW, DAZN, Sportitalia e Mediaset.
Tra le novità di questa sorteggio, effettuato usufruendo dell'Intelligenza Artificiale della piattaforma Fastbreak Pro Schedule, c'è la cosiddetta "variabile tennis": è il criterio inserito tra le opzioni per la combinazione degli abbinamenti così da evitare che match molto delicati si incrocino con altri eventi sportivi generando intoppi organizzativi e polemiche (come accaduto in occasione degli Internazionali di Roma e delle Atp Finals in concomitanza dei derby di Roma e Torino).
Tra gli altri parametri sono ribaditi: il format asimmetrico (la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto alle gare nel girone di ritorno); un minimo di 8 giornate di distanza tra le partite di andata e ritorno contro la stessa avversaria; i derby vanno calendarizzati in giornate diverse e non alla prima o all’ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale; una finestra temporale entro la quale squadre partecipanti alla Champions League non affrontano club partecipanti all'Europa League e alla Europa Conference League.
Quando inizia la Serie A 2026/2027: le date di inizio e fine del prossimo campionato
Le date della prossima stagione di Serie A 2026-2027 sono note: il campionato inizia con la prima giornata in programma nel week-end del 22-23 agosto 2026, finisce con la 38ª e ultima giornata fissata per il 29-30 maggio 2027.
Dove vedere il sorteggo del calendario della Serie A in TV e diretta streaming
Il sorteggio del nuovo calendario di Serie A 2026-2027 è visibile in diretta tv, in chiaro e in streaming. Gli abbonati alle piattaforme Sky Sport (e in streaming su Sky Go), DAZN, NOW, Sportitalia potranno seguirlo in tv sintonizzandosi sui canali di riferimento. Inoltre, la diretta sarà visibile gratuitamente anche attraverso i canali ufficiali della Lega Serie A, compresi il sito web, il canale YouTube e Radio Tv Serie A.