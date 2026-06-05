Calendario Serie A 2026/2027, il sorteggio in diretta LIVE: le date delle partite e i big match della nuova stagione

Oggi il sorteggio del calendario di Serie A 2026–2027 al Teatro Regio di Parma.

Il calendario della Serie A 2026/2027 svelato oggi, venerdì 5 giugno dalle 18:30, durante un evento al Teatro Regio di Parma, in occasione del Festival della Serie A (evento condotto da Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida). La prima giornata di campionato si gioca il 22-23 agosto 2026, l'ultima giornata è in programma il 29-30 maggio 2027. Diretta TV in chiaro e gratis per tutti sui canali ufficiali di Lega Serie A (YouTube, sito web e Radio Tv Serie A). Sorteggio visibile anche su Sky Sport (Sky Go), NOW, DAZN, Sportitalia e Mediaset.

Tra le novità di questa sorteggio, effettuato usufruendo dell'Intelligenza Artificiale della piattaforma Fastbreak Pro Schedule, c'è la cosiddetta "variabile tennis": è il criterio inserito tra le opzioni per la combinazione degli abbinamenti così da evitare che match molto delicati si incrocino con altri eventi sportivi generando intoppi organizzativi e polemiche (come accaduto in occasione degli Internazionali di Roma e delle Atp Finals in concomitanza dei derby di Roma e Torino).

Tra gli altri parametri sono ribaditi: il format asimmetrico (la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto alle gare nel girone di ritorno); un minimo di 8 giornate di distanza tra le partite di andata e ritorno contro la stessa avversaria; i derby vanno calendarizzati in giornate diverse e non alla prima o all’ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale; una finestra temporale entro la quale squadre partecipanti alla Champions League non affrontano club partecipanti all'Europa League e alla Europa Conference League.