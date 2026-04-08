Lukaku si allena ad Anversa da solo tra polemiche e possibili sanzioni: il Napoli non sa quando tornerà

Romelu Lukaku continua la riabilitazione in Belgio e si allena da solo al centro sportivo dell’Anversa. Il Napoli non approva la gestione del recupero e attende il ritorno del giocatore tra malumori e possibili conseguenze.

Romelu Lukaku resta al centro di un caso che intreccia recupero fisico e tensioni tra club e giocatore. L’attaccante del Napoli, infatti, sta proseguendo la propria riabilitazione in Belgio dopo l’ennesimo stop muscolare che ne ha condizionato la stagione, ma la sua scelta di rimanere lontano dall’Italia non è stata condivisa dalla società partenopea, che osserva con attenzione l’evolversi della situazione.

Secondo quanto riportato dal giornale belga Het Nieuwsblad, mercoledì il centravanti è stato avvistato al centro sportivo dell’Anversa, nei pressi del Bosuil, dove ha svolto una seduta di allenamento individuale con il pallone. Un lavoro mirato, svolto lontano dai riflettori ma sotto gli occhi di alcuni curiosi, che hanno notato la presenza del giocatore e non hanno esitato a scattare foto e selfie.

L’immagine di Lukaku impegnato sul campo ha comunque rappresentato un segnale incoraggiante sul piano fisico, indicando un percorso di recupero ancora in corso ma attivo.

Lukaku si allena ad Anversa da solo tra polemiche e dubbi sul rientro

La sua permanenza in Belgio, tuttavia, non è priva di conseguenze sul piano gestionale. Il Napoli avrebbe infatti preferito che il giocatore rientrasse in Italia per seguire direttamente il programma di riabilitazione con lo staff medico del club. La decisione di restare in patria, nonostante la convocazione per le attività del club, ha creato attriti interni e acceso il dibattito sulla gestione del suo percorso di recupero.

Il direttore sportivo Giovanni Manna prima di Napoli-Milan ha chiarito la posizione della società, sottolineando come il comportamento dell’attaccante non sia stato in linea con le aspettative del club. Il dirigente ha evidenziato che il Napoli si aspettava una comunicazione più trasparente e una gestione condivisa del programma di recupero, ribadendo che il rispetto delle regole e delle dinamiche interne viene prima di tutto.

Pur auspicando un rientro del giocatore nel giro di pochi giorni, Manna ha anche lasciato intendere che la vicenda avrà inevitabilmente delle conseguenze disciplinari.

Dal canto suo, Lukaku sta cercando di accelerare il ritorno alla piena condizione dopo una stagione segnata da problemi fisici ricorrenti. Il lungo stop per infortunio alla coscia aveva già rallentato il suo rendimento, e anche dopo il rientro e il gol decisivo contro l’Hellas Verona, un nuovo problema all’anca ha interrotto nuovamente la sua continuità. Un percorso complicato che ha influito anche sulle sue scelte recenti, tra cui la rinuncia al ritiro con la nazionale negli Stati Uniti.

Nonostante le tensioni, il lavoro individuale prosegue e rappresenta un tassello fondamentale per il suo recupero. Lukaku continua ad allenarsi con l’obiettivo di tornare al 100% della condizione, consapevole che solo una piena ripresa fisica potrà permettergli di tornare protagonista sia con il Napoli che con la nazionale. Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori aggiornamenti per capire quando potrà rientrare stabilmente in Italia e riprendere il lavoro con il gruppo.