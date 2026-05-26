Coco Gauff imbarazzata in TV: “Ho avuto un incidente prima della partita, siamo finiti contro una sbarra”

La campionessa in carica del Roland Garros Coco Gauff svela in tv di aver fatto un incidente d’auto prima del match contro la Townsend. Tutte le disavventure della sua giornata.

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Non è stata proprio una "normale giornata in ufficio" per la campionessa in carica Coco Gauff al Roland Garros. La marcia d'avvicinamento alla sfida contro la connazionale Townsend è stata molto particolare. Nel post-match infatti la giocatrice americana numero 4 al mondo ha rivelato di essere stata vittima di un incidente stradale. Fortunatamente nulla di serio per Coco che ha potuto raccontare tutto con il sorriso, lasciando molto sorpresi tutti i presenti nello studio dell'emittente TNT.

Coco Gauff racconta l'incidente prima dell'esordio al Roland Garros

Sempre molto disponibile la giocatrice 22enne che ha voluto dare un'esclusiva ai presenti in studio e in particolare all'ex tennista Eubanks, attuale opinionista, che sapeva tutto. Queste le sue parole: "Lui sa già cosa è successo, In pratica vuole l’esclusiva TNT, perché oggi, andando al torneo, abbiamo avuto una specie di mini incidente d’auto. C'è stata tutta una situazione particolare, perché doveva abbassarsi una sbarra e la polizia ha detto all’autista di andare, ma la sbarra era ancora lì".

Una serie di sfortunati eventi per Coco Gauff a Parigi

In pratica il corto circuito scatenatosi con le indicazioni del personale di sicurezza ha dato il la ad un incidente: "Siamo finiti contro la sbarra, abbiamo sentito un piccolo impatto. Io ho rovesciato tutto il mio succo in macchina e ho detto: ‘Possiamo continuare’. Poi però sono scesa dall’auto e la macchina non era più guidabile. Quindi abbiamo preso un taxi fino al John Bond, poi una macchina del torneo fino al circolo. Però la sento come un buon segno, forse. Tutto questo è successo prima del mio primo turno".

Ma le disavventure non sono finite lì considerando poi tutto quello che è accaduto a seguire: "C‘è stato anche il ritiro dell’avversaria. E subito prima di entrare in campo il vestito mi si è incastrato, quindi la mia fisioterapista era in bagno ad aiutarmi a toglierlo. È stata una giornata movimentata". Il segnale che le cose potessero non andare nel migliore dei modi è stato il sinistro in auto, che ha iniziato in modo davvero folle la difesa del titolo: "Non guidavo io, e quando è successo ho mandato un messaggio a Chris (Eubanks, ndr) perché di solito in queste occasioni scrivo ai miei amici ‘Non crederai mai a quello che è successo".