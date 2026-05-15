De Ligt si opera alla schiena dopo essere stato fuori sei mesi: tornerà nella prossima stagione

Per sei mesi non ha giocato e non c’era una data per il suo rientro. L’operazione alla schiena era inevitabile e De Ligt tornerà in campo solo per le prime battute della prossima stagione.

Matthijs De Ligt tornerà forse per l'inizio della prossima stagione, prolungando ancora di più un periodo di assenza che aveva fatto preoccupare tutti i tifosi. Non gioca da sei mesi, quando si era fermato per risolvere un problema alla schiena che in teoria avrebbe dovuto fargli saltare una sola partita: non si è più visto in campo e il Manchester United non dava notizie sul suo recupero che è rimasto ignoto a lungo.

Oggi però è arrivata una notizia, anche se non è affatto buona. Il difensore olandese si è sottoposto a un intervento chirurgico per il fastidio alla schiena e non giocherà per altri mesi. L'unica indicazione fornita dal club è che probabilmente rientrerà per le prime battute della prossima stagione, saltando quindi i Mondiali e anche tutta la preparazione estiva.

Come sta De Ligt dopo l'intervento

Adesso il quadro sul difensore diventa molto più chiaro: in oltre cinque mesi di assenza non c'erano stati grandi segnali sul suo ritorno in campo, anche se continuava ad allenarsi al centro sportivo e a sottoporsi alle sedute di fisioterapia. Finalmente il mistero è svelato e lo stesso De Ligt ha pubblicato su Instagram una sua foto dall'ospedale dopo l'operazione che dovrebbe risolvere i suoi problemi alla schiena. Non gioca dalla fine del mese di novembre e dovrà aspettare almeno tre mesi prima di ritornare in campo con lo United.

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L'intervento però è andato bene: "Da novembre ho fatto di tutto, impegnandomi al massimo in ogni sessione e valutando ogni opzione, per tornare a fare ciò che amo, giocare a calcio. Sono grato a tutti coloro che mi hanno sostenuto durante questo periodo difficile della mia carriera. Rimango più che mai determinato a rappresentare il Manchester United e a giocare di fronte ai nostri incredibili tifosi il prima possibile". Ricorrere all'intervento chirurgico era inevitabile e in un comunicato ufficiale i Red Devils hanno chiarito che l'olandese riuscirà a tornare in campo solo nelle prime fasi della prossima stagione che comincerà nel mese di agosto.