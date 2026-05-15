De Ligt si opera alla schiena dopo essere stato fuori sei mesi: tornerà nella prossima stagione
Matthijs De Ligt tornerà forse per l'inizio della prossima stagione, prolungando ancora di più un periodo di assenza che aveva fatto preoccupare tutti i tifosi. Non gioca da sei mesi, quando si era fermato per risolvere un problema alla schiena che in teoria avrebbe dovuto fargli saltare una sola partita: non si è più visto in campo e il Manchester United non dava notizie sul suo recupero che è rimasto ignoto a lungo.
Oggi però è arrivata una notizia, anche se non è affatto buona. Il difensore olandese si è sottoposto a un intervento chirurgico per il fastidio alla schiena e non giocherà per altri mesi. L'unica indicazione fornita dal club è che probabilmente rientrerà per le prime battute della prossima stagione, saltando quindi i Mondiali e anche tutta la preparazione estiva.
Come sta De Ligt dopo l'intervento
Adesso il quadro sul difensore diventa molto più chiaro: in oltre cinque mesi di assenza non c'erano stati grandi segnali sul suo ritorno in campo, anche se continuava ad allenarsi al centro sportivo e a sottoporsi alle sedute di fisioterapia. Finalmente il mistero è svelato e lo stesso De Ligt ha pubblicato su Instagram una sua foto dall'ospedale dopo l'operazione che dovrebbe risolvere i suoi problemi alla schiena. Non gioca dalla fine del mese di novembre e dovrà aspettare almeno tre mesi prima di ritornare in campo con lo United.
L'intervento però è andato bene: "Da novembre ho fatto di tutto, impegnandomi al massimo in ogni sessione e valutando ogni opzione, per tornare a fare ciò che amo, giocare a calcio. Sono grato a tutti coloro che mi hanno sostenuto durante questo periodo difficile della mia carriera. Rimango più che mai determinato a rappresentare il Manchester United e a giocare di fronte ai nostri incredibili tifosi il prima possibile". Ricorrere all'intervento chirurgico era inevitabile e in un comunicato ufficiale i Red Devils hanno chiarito che l'olandese riuscirà a tornare in campo solo nelle prime fasi della prossima stagione che comincerà nel mese di agosto.