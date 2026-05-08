Che fine ha fatto De Ligt al Manchester United: fuori da 6 mesi non sa quando potrà tornare a giocare

Quando fu acquistato dalla Juventus, Matthijs De Ligt era considerato uno dei difensori più promettenti e con più potenziale in Europa. Lo è ancora, anche se adesso al Manchester United è completamente scomparso. Dopo un inizio importante con 13 presenze su 13 da titolare, l'olandese è sparito dalla circolazione. Per lui nemmeno più un minuto in campo e tanto mistero attorno a questa assenza che di certo ha inciso sui risultati altalenanti dei Red Devils. Ufficialmente De Ligt ha subito un infortunio alla schiena ma non è chiaro perché non sia più riuscito a tornare in campo. Il mistero attorno al suo lungo infortunio si infittisce.

Si tratterebbe di certo di un infortunio alla schiena con possibili complicazioni neurologiche. Questo tipo di problemi è notoriamente imprevedibile: ci sono giorni buoni e giorni cattivi, senza un aggravante chiaro. Non è come un’operazione al ginocchio o una rottura del crociato, per cui si ha un tempo di recupero preciso. De Ligt è valutato dunque giorno dopo giorno dallo staff medico del Manchester United che cerca di capire quotidianamente la sua condizione. Sicuramente oggi il calendario del calcio attuale non aiuta questo genere di infortuni viste le tante partite ravvicinate. Non c'è una pausa e anche per questo il reinserimento del giocatore è incerto: "Non c'è una data di rientro certa".

De Ligt ha giocato la sua ultima il 30 novembre nella vittoriosa sfida dei Red Devils contro il Crystal Palace. Ben 90 minuti in campo per l'olandese prima di uscire di scena definitivamente. Si pensava che potesse tornare a disposizione già in vista di questo weekend e invece il tecnico Carrick, alla vigilia della sfida col Sunderland, ha annunciato la sua assenza. Di fatto De Ligt è a Carrington, continua la sua riabilitazione. C’è cauta ottimismo su un possibile ritorno prima del termine della stagione, ma nessuno lo dà per certo. Il club non lo forzerà: la priorità è averlo sano per la stagione 2026/27. Nel frattempo i giovani (Yoro, Heaven) stanno giocando e Carrick li sta esaltando, ma la mancanza di esperienza si nota.

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De Ligt in azione in una delle sue ultime apparizioni con lo United a novembre.

Gli allenamenti a Carrington e i tempi di recupero sconosciuti

Sta di fatto che quel “piccolo problema” annunciato da Amorim a dicembre quando annunciò il suo infortunio per la prima volta, è diventato un lungo calvario. I media britannici lo definiscono "misterioso" proprio per la sua mancanza di una tempistica. Nell'ultimo aggiornamento fornito dal Manchester United, il club ha fatto sapere che De Ligt si sta allenando sul campo svolgendo degli esercizi individuali. Il difensore si sta esercitando individualmente e sta facendo tutto il possibile per tornare in campo. A questo punto è chiaro che anche giustamente il giocatore stia pensando anche ai Mondiali dato che da calendario, per la conclusione ufficiale della stagione dello United, mancano ormai solo 3 partite.