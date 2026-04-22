La formazione del Chelsea è trapelata a causa del parrucchiere di Cucurella: scoperta la talpa

Le chiacchiere dal parrucchiere hanno causato numerosi problemi al Chelsea che sperava di aver risolto la questione della talpa negli spogliatoi, ma ha visto ancora una volta girare sui social informazioni riservate sulla squadra che avrebbe affrontato il Brighton. La formazione è stata rivelata prima della partita che ha sancito la quinta sconfitta consecutiva per Rosenior, al centro di una crisi senza precedenti nella storia.

Secondo il DailyMail sarebbe stato il parrucchiere del calciatore spagnolo a rivelare informazioni confidenziali sulle assenze e le scelte di formazione. Il tabloid ha pubblicato i post di un account X presumibilmente appartenente all'uomo che cura i capelli di Cucurella: in una foto si vede la nuca del giocatore durante un taglio di capelli e l'immagine è seguita da informazioni sugli infortunati che non erano ancora di dominio pubblico.

Il parrucchiere di Cucurella rivela la formazione del Chelsea

Come tanti altri giocatori, Cucurella si è affidato a un noto parrucchiere per curare la sua folta chioma. L'uomo su X è conosciuto con il nome di "Rileyeagles" e adesso è al centro di una questione spinosa che apre un nuovo caso al Chelsea. Gli inglesi erano già alle prese con una talpa che aveva rivelato la formazione prima della partita di Champions League contro il Chelsea, un problema che è stato risolto per vie interne dopo pochi giorni senza mai comunicare il nome, ma la questione si è ripresentata quando sono trapelate alcune informazioni prima della partita contro il Brighton.

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L'account del parrucchiere aveva pubblicato un post taggando alcuni influencer che si occupano di notizie legate al calcio inglese: "Palmer e Joao Pedro sono entrambi infortunati per la partita di stasera. Ecco le vostre informazioni esclusive". La fuga di informazioni è avvenuta all'opra di pranzo, poi il profilo della talpa è stato cancellato ma diverse persone hanno salvato gli screen dei post che incriminano il parrucchiere.