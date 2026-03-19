Scoperta la talpa nel Chelsea, Rosenior lo aveva promesso: “Sappiamo chi è, risolto il problema”

La caccia alla tappa si è conclusa e ora si sa chi forniva alla stampa in anteprima le informazioni sulle formazioni. Liam Rosenior aveva promesso pulizia e così è stato: “Abbiamo gestito la situazione, risolvendola”

Alla fine la "talpa" in seno al Chelsea campione del Mondo per club ma fresco eliminato in Champions League, è uscita fuori. Tra i Blues c'era da temo chi forniva in anteprima le scelte tattiche e tecniche di Liam Rosenior, l'allenatore dei londinesi che di fronte alla costante fuga di notizie aveva giurato di porvi rimedio. E nel giro di pochi giorni dalla promessa fatta pubblicamente alla stampa, la situazione sembra essere stata risolta dopo una approfondita, veloce e soprattutto efficace indagine interna: "Sappiamo chi è, abbiamo risolto il problema".

Non servirà di certo a lenire la durissima lezione subita dal PSG in Champions League ma di certo servirà come monito per il presente e il futuro, in chiave tranquillità di un ambiente da troppo tempo diventato una Santa Barbara. Intanto, un problema è stato risolto: Liam Rosenior ha rivelato che il Chelsea ha scoperto la talpa che faceva trapelare le informazioni sulla formazione dopo che la formazione titolare era stata pubblicata dai media francesi prima della gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Paris SaintGermain.

Una situazione spiacevole che si è ripetuta in modo spiacevole settimana dopo, prima del fischio d'inizio del match di Stamford Bridge, quando è emerso che Wesley Fofana non sarebbe stato in campo e che Trevoh Chalobah e Jorrel Hato erano stati schierati come difensori centrali: "Sappiamo chi è", ha detto Rosenior chiudendo il problema. "E non proviene da alcuna intenzione malevola nei miei confronti o nei confronti della squadra. Sappiamo da dove arrivano le informazioni rivolte all'esterno e abbiamo gestito la situazione risolvendola". Rosenior non ha fornito ulteriori dettagli, ma si presume ora che l'ipotesi più sconcertante, che l'informazione provenisse da un giocatore o da un membro dello staff, sia stata eliminata.

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"Non è la prima volta che succede, e non sarà l'ultima", ha commentato a margine del problema, sempre Rosenior che a proposito di fughe di notizie dall'interno di un club verso l'esterno, in direzione stampa, ha spiegato come sia oramai una prassi che accade non solo al Chelsea: "Non parlo solo di me edel mio club, parlo di qualsiasi altra squadra. Queste cose succedono oramai, spesso . E quando accade, è deludente."