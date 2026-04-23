I compagni del Chelsea si sono scagliati contro Garnacho nell’intervallo con lo United: caos in spogliatoio

La crisi nerissima del Chelsea che ha portato all’esonero di Liam Rosenior è fatta non solo di risultati negativi, ma anche di episodi che evidenziano la mancanza di coesione nello spogliatoio: emblematico quello che è successo con Alejandro Garnacho nell’intervallo del match col Manchester United.

Impossibile andare avanti con Liam Rosenior al Chelsea, dopo l'agghiacciante striscia negativa che ha visto i Blues perdere tutte e cinque le ultime partite giocate in Premier League, addirittura senza segnare lo straccio di un gol (non succedeva dal 1912). L'esonero del 41enne tecnico – che pure aveva un contrattone fino al 2032 – certifica il fallimento dell'avvicendamento in stagione con Enzo Maresca. È chiaro a tutti che l'attuale accozzaglia che ha sulla maglia lo stemma del Chelsea non è neanche parente di quella che con Maresca in panchina era dapprima tornata in Champions League e poi aveva vinto il Mondiale per Club la scorsa estate.

Una crisi che è non solo di gioco e di risultati quella dei londinesi, visto che gli spifferi di spogliatoio riportano fratture al suo interno. Messo sotto il tappeto il caso del vice capitano Enzo Fernandez, fuori rosa per due partite per aver fatto trapelare la sua voglia di andare al Real Madrid, la partita persa in casa 1-0 contro il Manchester United sabato scorso (la penultima prima dello 0-3 col Brighton che martedì ha segnato il destino di Rosenior) ha visto esplodere in maniera fragorosa il malcontento nei confronti di Alejandro Garnacho da parte dei suoi compagni di squadra.

Alejandro Garnacho contrastato da Noussair Mazraoui durante Chelsea–Manchester United

Cosa è successo a Garnacho nello spogliatoio del Chelsea nell'intervallo del match col Manchester United

Il 21enne attaccante nato in Spagna e naturalizzato argentino era entrato al 16′ del match con lo United per l'infortunio di Estevao, ma la sua prestazione è stata deludente, con parecchi palloni persi. In particolare, Garnacho ha contrastato debolmente il suo ex capitano Bruno Fernandes quando il portoghese si è lanciato sulla fascia per servire l'assist a Matheus Cunha per il gol della vittoria, realizzato nel finale del primo tempo.

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Una fonte interna allo spogliatoio ha riferito al ‘Sun' che alcuni compagni di squadra di Garnacho lo avrebbero aggredito verbalmente durante l'intervallo, rimproverandolo per errori e atteggiamento. Il giovane argentino ha deluso le aspettative da quando è arrivato la scorsa estate al Chelsea dallo United per oltre 50 milioni di euro tra cartellino e commissioni. Anche gran parte dei tifosi dei Blues lo ha scaricato e la cessione non è improbabile in estate, ammesso che il club londinese trovi un amatore interessato a quelle cifre.