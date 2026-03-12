Nel Chelsea è caccia alla talpa dopo la sconfitta col PSG, Rosenior: “Arriveremo a fondo della questione”

In casa Chelsea non solo ci si lecca le ferite per la pesante sconfitta in casa del PSG nell’andata degli ottavi di Champions League, ma è caccia alla ‘talpa’ che ha svelato la formazione titolare parecchie ore prima del fischio d’inizio del Parco dei Principi.

Il Chelsea è tra le squadre inglesi uscite sonoramente bastonate dall'andata degli ottavi di Champions League, destino amaro condiviso con Manchester City e Tottenham, tutte battute con tre gol di scarto e con un piede fuori dalla massima competizione europea. I Blues sono crollati in casa del PSG sotto i colpi dello scatenato Kvaratskhelia, ma nel dopo partita del 5-2 al Parco dei Principi ha tenuto banco non solo la pesante sconfitta di Palmer e compagni, ma anche il caso della ‘talpa' che avrebbe spifferato la formazione ben prima del fischio d'inizio, addirittura parecchie ore prima, intorno alle 13 di mercoledì.

La formazione titolare del Chelsea svelata molte ore prima del match col PSG: caccia a chi è stato

In quei momenti l'undici scelto da Liam Rosenior stava già facendo il giro dei social dopo essere stato svelato da un giornalista francese, che aveva confermato qualcosa che davvero in pochi potevano ipotizzare alla vigilia, ovvero che tra i pali del Chelsea nell'andata col PSG il titolare sarebbe stato Filip Jorgensen e non Robert Sanchez. Una decisione peraltro non esattamente felice, visto che il 23enne danese ha sbagliato grossolanamente il rinvio da cui è nato il gol del 3-2 dei francesi messo a segno da Vitinha.

E tuttavia adesso il problema in casa dei londinesi è non solo analizzare la sconfitta e pensare già a come rovesciare il risultato al ritorno a Stamford Bridge, ma anche scovare la gola profonda da cui è uscita la formazione, visto che deve essere necessariamente qualcuno dentro lo spogliatoio dei Blues. Sul tema è particolarmente deciso Rosenior, quando nel dopo partita gli viene riferito che la squadra che aveva scelto per il match circolava già dall'ora di pranzo.

Liam Rosenior e Luis Enrique durante PSG–Chelsea di Champions League

"Non ne ero a conoscenza – premette il 41enne tecnico inglese, subentrato lo scorso 6 gennaio a Maresca – Sono sicuro che arriveremo in fondo alla questione, se così fosse. Queste cose ormai succedono spesso. Anche noi riceviamo informazioni sui nostri avversari. Sono più preoccupato per il risultato finale che per l'inizio della partita…".