Kvaratskhelia da impazzire: entra segna un gol strepitoso e poi fa doppietta con il PSG in Champions

Il Paris Saint Germain batte 5-2 il Chelsea e vede i quarti di Champions. Mattatore nel finale Kvaratskhelia, che dopo essere entrato in campo ha segnato due gol e servito un assist.
A cura di Alessio Morra
Il Paris Saint Germain nel finale di partita ha ipotecato la qualificazione ai quarti di Champions League. La partita era in grande equilibrio, poi il portiere Jorgensen commette un errore grave, ad approfittarne è Kvaratskhelia che serve un assist a Vitinha. Partita spaccata in due, poi il georgiano segna due gol e si prende il premio di migliore della partita.

PSG-Chelsea 5-2: Kvara entra e spacca in due la partita

Kvicha Kvaratskhelia era stata spedito in panchina da Luis Enrique, che a metà della ripresa ha deciso di mandarlo in campo. Il georgiano entra con lo spirito giusto ed è lesto a sfruttare l'errore di Jorgensen che regala il pallone nella cosiddetta ripartenza dal basso. Kvara riceve, ma non tira, c'è Vitinha in buona posizione: pallonetto e gol, 3-2. Partita che si mette dalla parte dei campioni in carica, che poi dilagano.

Gol capolavoro di Kvaratskhelia

E lo fanno grazie a Kvara. L'ex calciatore del Napoli al minuto 84 segna un gol straordinario, un gol dalla sua mattonella, che si sposta, tende ad accentrarsi e con un tiro a giro di una potenza straordinaria e soprattutto di una precisione, e quel pallone lo mette nell'angolino. Niente da fare stavolta per Jorgensen. Poi altro gol di Kvaratskhelia che nel finale firma il 5-2.

Il Bodo Glimt non si ferma in Champions, Sporting annichilito: quarti a un passo. Manita Psg al Chelsea

I numeri dell'attaccante del PSG

Doppietta per il georgiano, che sale a quota 6 gol in questa Champions League – dato doppiamente interessante. In primis perché l'attaccante classe 2001 è tra i bomber di questa stagione e perché di gol tra Champions e Ligue 1 ne ha realizzati 10, e ciò fa capire quanto questo calciatore alzi il livello quando conta davvero.

