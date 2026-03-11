Il Bodo Glimt non si ferma in Champions, Sporting annichilito: quarti a un passo. Manita Psg al Chelsea

3-0 del Bodo Glimt allo Sporting Lisbona, quinta vittoria di fila in Champions League per i norvegesi. Kvaratskhelia entra e cambia PSG-Chelsea, con un assist e due gol.

Il netto successo del Real Madrid sul Manchester City, tripletta di Valverde, è ovviamente la notizia degli ottavi di Champions League 2025-2026. Ma non è da meno il 3-0 del Bodo Glimt, che vincendo nettamente la gara di andata con lo Sporting Lisbona ipoteca un clamoroso e meritatissimo passaggio ai quarti di finale. Ricca di gol la partita tra PSG e Chelsea, vinta 5-2 dall'undici di Luis Enrique, con una splendida doppietta di Kvaratskhelia.

Bodo Glimt-Sporting Lisbona 3-0

Non si ferma la favola del Bodo, che ottiene la quinta vittoria consecutiva in Champions League. Chi ci ha scommesso è diventato ricchissimo. Dopo aver vinto con Manchester City, Atletico Madrid e Inter, due volte, il Bodo ha spazzato via anche lo Sporting Lisbona, brillantissimo nella fase a campionato. Un rigore dubbio regala l'1-0 al Bodo, che passa con Fet. Poi nel recupero del primo tempo il gol di Blomberg, servito da Hauge. Lo Sporting non spinge e il Bodo rifila il tris allo Sporting con un gol di Hogh, anche in questo caso assist di Hauge. Il passaggio ai quarti sembra blindato, ma nessuno può sentirsi al sicuro. Di sicuro è un altro risultato straordinario per una squadra che non può essere più considerata una sorpresa.

Kvaratskhelia grande protagonista in PSG–Chelsea, due gol e un assist.

PSG-Chelsea 5-2, doppietta di Kvaratskhelia

Il bel gioco c'è, i principi, quelli offensivi, sono stati ampiamente assimilati, ma la fase difensiva va assimilata e una serie di errori si sono visti da ambedue le squadre, quella londinese ne ha fatti di più e ha pagato caro e amaro. Il Paris basta al 10′ con Barcola, ma il Chelsea riesce a trovare il pari con un gol di Malo Gusto, ma il Paris si rimette avanti con un gol bellissimo di Dembélé. Il gol che spacca la partita, anche se il Chelsea trova il pari con Enzo Fernandez. Ma quando entra Kvara cambia la partita. Il georgiano sfrutta un errore clamoroso del portiere Jorgensen e serve un assist delizioso a Vitinha, poi l'ex del Napoli firma il poker con un gol favoloso, tiro a giro divino, e il quinto che chiude la partita sul 5-2.