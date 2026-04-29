Mainoo riceverà un aumento di stipendio del 650%: il Manchester United lo blinda con il rinnovo

Kobbie Mainoo è diventato un giocatore imprescindibile per il Manchester United dopo l'arrivo in panchina di Carrick e la società ha deciso di blindarlo con un rinnovo di contratto importante: a gennaio era sul mercato, messo nel mirino dal Napoli che sembrava molto vicino alla conclusione dell'affare, ma i discorsi non proseguiranno in estate visto che adesso è diventato uno dei giocatori più pagati della rosa ed è stato confermato con un prolungamento fino al 2031.

La vera dichiarazione d'intenti sta nell'adeguamento di stipendio che non è cosa da poco. Secondo quanto riportato dal DailyMail percepirà circa 9.1 milioni all'anno, con un aumento di stipendio di circa +650% rispetto a quanto guadagnava fino a oggi. Sono cifre importanti per un giocatore così giovane che fino a oggi era stato uno dei meno pagati di tutto lo United.

Dall’arrivo di Carrick Mainoo ha ritrovato centralità nel progetto dello United

Il mostruoso aumento di stipendio di Mainoo

In inverno la sua storia era diventata un vero caso di mercato, ma l'esonero di Amorim e l'arrivo di Carrick hanno restituito stabilità ai Red Devils e allo stesso Mainoo. Ha trovato un ruolo centrale all'interno del progetto ed è destinato a essere uno dei pilastri della squadra anche in futuro, visto che la società ha voluto premiarlo con il rinnovo fino al 2031 e un aumento di stipendio clamoroso, con cifre da vero top player difficilmente replicabili altrove.

L'inglese fino a oggi guadagnava poco più di 1.2 milioni di euro a stagione, un ingaggio molto basso per un giocatore dalle sue qualità che qualche mese fa era cercato da mezza Europa. Per metterlo al sicuro dalle tentazioni del mercato lo United ha giocato al rialzo proponendogli una cifra sette volte e mezzo rispetto a quella precedente: con il nuovo accordo guadagnerà oltre 9 milioni di euro a stagione, un aumento del +650% che cambia completamente la sua prospettiva futura e la sua rilevanza all'interno della squadra, dato che percepirà uno stipendio simile a quello dei giocatori più importanti.