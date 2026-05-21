Harry Maguire escluso dall’Inghilterra, non farà i Mondiali: “Sono devastato, è uno shock”

Il difensore del Manchester United è uno dei grandi esclusi dalla lista di Tuchel per i Mondiali 2026. Maguire non ha fatto nulla per non far trasparire il suo dispiacere.

Ogni CT deve escludere calciatori di livello. Ciò vale per ogni nazionale, ma per qualcuna un po' di più. Basta vedere soprattutto la Francia, ma sarà così anche per la Spagna. Pure Germania e Brasile hanno lasciato giocatori di prima fascia a casa. L'Inghilterra ne ha tantissimi. Tuchel addirittura fa fuori Phil Foden, che in quasi tutte le nazionali sarebbe addirittura titolare. Escluso pure Harry Maguire, difensore del Manchester United che ha confermato le indiscrezioni dicendo di essere scioccato per essere stato fatto fuori dall'elenco dei convocati.

Maguire non nasconde la sua delusione per l'esclusione

Tuchel ha il compito più arduo. L'Inghilterra ha vinto un solo Mondiale, nel 1966, ed è praticamente sempre o quasi un'eterna delusione. Il tecnico tedesco è chiamato a scelte anche impopolari. Foden è fuori, ed è clamoroso. A casa resterà Harry Maguire, uno dei calciatori più chiacchierati in questi anni, per diversi motivi tecnici, ma che con la maglia dei Tre Leoni ha sempre dato il massimo.

La sua esclusione è stata prima uno spiffero, poi è stata confermata da lui stesso che sui social ha scritto parole che pesano come macigni: "Ero sicuro di poter giocare un ruolo importante quest'estate per il mio paese dopo la stagione che ho avuto. Sono rimasto scioccato e devastato da questa decisione. Non ho amato niente di più che indossare quella maglia e rappresentare il mio paese nel corso degli anni. Auguro ai giocatori tutto il meglio quest'estate".

Gli altri esclusi dell'Inghilterra ai Mondiali

Le indiscrezioni, perché le convocazioni finora non sono state ancora ratificate, ma arriveranno a momenti, danno fuori anche un altro difensore del Manchester United, e cioè Luke Shaw, ma anche il calciatore del Milan Tomori, che per la verità in nazionale ha giocato poco in questi anni. Ma soprattutto sarà fuori Foden, che non ha certo vissuto la migliore delle sue stagioni ma è un calciatore dotato di grande talento e per questo sembrava quasi scontato che potesse essere incluso tra i convocati. Escluso anche Cole Palmer, che un anno fa con il Chelsea era stato devastante.