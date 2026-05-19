Convocati Brasile ai Mondiali, escluso Joao Pedro: la delusione di famiglia e amici in un video

Joao Pedro è stato escluso da Ancelotti e non disputerà i Mondiali 2026 con il Brasile. Amici e familiari hanno subito un’amara delusione seguendo in diretta le convocazioni e un video ha reso pubblico il loro dispiacere.

Le convocazioni del Brasile erano attesissime. Ancelotti si è presentato lunedì ed ha annunciato uno ad uno i nomi dei calciatori che disputeranno i Mondiali 2026. C'è anche Neymar, voluto a furor di popolo. Ma ci sono anche una serie di esclusi eccellenti, d'altronde sono tanti i calciatori di livello della Selecao. Fuori, un po' a sorpresa, anche Joao Pedro. Il giocatore del Chelsea paga una stagione negativa. La sua famiglia, piuttosto numerosa, ha seguito in diretta TV l'annuncio del CT e soprattutto c'è stato qualcuno che ha ripreso il momento, sperando di realizzare un video festoso e invece è stato un video dove si vede solo una tremenda delusione.

Chi è Joao Pedro, l'attaccante del Chelsea

Il Mondiale è il sogno di ogni calciatore. Lo era, anzi, lo è anche per Joao Pedro, classe 2001, attaccante che ha avuto una progressione notevolissima nella sua carriera. In Inghilterra ci è arrivato da giovane, ma non sembrava un talento assoluto, ha faticato ad imporsi, ha vissuto due stagioni in Championship con il Watford, poi il Brighton con De Zerbi che gli ha trovato il ruolo giusto. Il Chelsea il passaggio successivo, avvio strepitoso.

Arriva e vince il Mondiale per Club da protagonista. Firma e dopo pochi giorni è già in campo, due gol nei quarti e uno in finale. Il futuro sembra scritto. Invece il Chelsea vive un'annata orrenda, caccia due allenatori e sprofonda. Lui, però, si difende. 15 gol in Premier, 20 totali. Non male. Ancelotti lo schiera anche nelle amichevoli di marzo, la convocazione sembra prossima, e invece niente da fare. Mondiali da spettatore.

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Il video con la delusione di famiglia e amici di Joao Pedro, escluso da Ancelotti

Ma la sensazione era quella del posto conquistato quasi in automatico a suon di gol. Familiari e amici di Joao Pedro si sono riuniti in casa, forse del calciatore o magari dei genitori. Erano in tanti, grandi e piccoli, tutti, incollati davanti alla TV ad ascoltare le parole di Ancelotti. Le cose però non sono andate come speravano tutti loro, che pian piano, quando si arriva ai nomi degli attaccanti capiscono che non c'è niente da fare. La paura pian piano si materializza. Un nome dopo l'altro. I posti si riducono. Quella brutta sensazione, diventa una paura che nome dopo nome sta per materializzarsi e diventa tale.

Delusione enorme, immortalata in un video che velocemente è finito su ogni angolo del web e del mondo. Un video che fa da contraltare pesantemente con tutti quelli dei calciatori, non solo del Brasile, che hanno voluto immortalare invece il momento della convocazione. E per questo fa davvero male vedere tutti così rammaricati per il buon Joao Pedro.

"Spero il Brasile possa portare a casa il sesto titolo"

Lui, Joao Pedro, a parole non si è perso d'animo e ha mostrato la sua grande signorilità. A caldo ha detto, ovviamente, di essere dispiaciuto e deluso, ma ha affermato che spera da tifoso di vedere il Brasile vince la coppa per la sesta volta: "Ho cercato di dare il massimo in ogni momento. Purtroppo, non è stato possibile realizzare questo sogno di rappresentare il mio paese in una Coppa del Mondo, ma resto calmo e concentrato, come cerco sempre di essere. Le gioie e le frustrazioni fanno parte del calcio. D’ora in poi, auguro buona fortuna a tutti coloro che sono lì e sarò solo un altro tifoso che li incita a riportare a casa il sesto titolo".