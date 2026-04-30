Il Burnley liquida Scott Parker dopo la retrocessione: al suo posto arriva Michael Jackson

Il Burnley è retrocesso. Il club inglese che lo scorso anno era ritornato in Premier League chiuderà il campionato al penultimo posto. Pochi giorni dopo la matematica retrocessione il Burnley ha deciso di liquidare Scott Parker. Un addio inatteso, perché in fondo mancano solo quattro partite al termine del campionato. In attesa di scegliere il nuovo tecnico il Burnley ha scelto come allenatore ad interim Michael Jackson, e sui social i Clarets sono diventati viralissimi.

Parker esonerato dal Burnley dopo la retrocessione

Parker lo scorso anno aveva ottenuto la terza promozione in Premier League da allenatore, quest'anno con una squadra tutt'altro che irresistibile ha vinto appena 4 partite ed ha finito per retrocedere in Championship. Addio subito, senza attendere e trascinarsi per le prossime quattro giornate.

Al suo posto arriva Michael Jackson

Conclamato l'addio con questo comunicato: "Scott Parker ha lasciato il ruolo di allenatore del Burnley Football Club di comune accordo. Dopo la conferma della retrocessione del club dalla Premier League la scorsa settimana, Parker e la dirigenza hanno avviato dei colloqui e hanno deciso di comune accordo che la sua esperienza a Turf Moor si sarebbe conclusa. Il club desidera esprimere il proprio sincero ringraziamento a Scott per la professionalità, la dedizione e il contributo fornito. Lascia la società con il rispetto e la gratitudine di tutti coloro che sono legati al Burnley Football Club. Michael Jackson, supportato dallo staff tecnico già in organico, guiderà ad interim i Clarets nelle restanti quattro partite di Premier League, a partire dalla sfida di venerdì in trasferta contro il Leeds United".

La carriera di Michael Jackson

Via Parker, si cerca un nuovo allenatore per la prossima stagione – si fanno i nomi di due grandi ex calciatori e cioè Steven Gerrard e Craig Bellamy – ma per il momento sulla panchina del Burnley si siederà Michael Jackson. Va da sé che questo nome e cognome fanno pensare solo a uno dei cantanti più famosi della storia. Il web e in generale i social hanno fatto ironia, tutto sommato facile, su Michael Jackson nuovo allenatore del Burnley. Jackson è un ex calciatore, non di altissimo livello, che dal 2022 fa parte della famiglia del Burnley, che già quattro anni fa guidò nel finale di stagione come tecnico ad interim.