Un membro del Manchester City del Triplete mette all’asta le medaglie: può avere bisogno di soldi
Un annuncio sul sito di ‘Budds Auctions', la principale casa d'aste specializzata in memorabilia sportiva in Europa (e una delle più importanti al mondo), non poteva passare inosservato: è stato infatti messo all'asta un set completo di cinque medaglie ufficiali relative ai trofei vinti dal Manchester City nella stagione 2022/23, quella dello storico Triplete della squadra di Pep Guardiola. Qualcosa che evidentemente poteva fare solo un calciatore o un membro dello staff di quel gruppo: l'ipotesi più ovvia è che abbia bisogno di soldi, visto che la quotazione del lotto è elevata, ma non si può escludere un'altra qualsiasi ragione legata alla sfera personale o emotiva.
Cinque medaglie del Manchester City del Triplete messe all'asta: valore elevato
Nel 2023 il City di Rodri (futuro Pallone d'Oro), De Bruyne e Haaland, per citarne alcuni, si portò a casa Premier League, FA Cup e Champions League, aggiungendovi qualche mese dopo la Supercoppa europea e infine a dicembre il Mondiale per club. Nell'asta in questione, che si chiama ‘Made in Manchester – City to United' ed è una live programmata per il 28 aprile, saranno battute le medaglie ufficiali di tutti e cinque questi titoli: da quella della Premier League (medaglia oro con inserto in argento, nastro azzurro e scatola originale sul cui retro c'è scritto "Champions 2022/23") a quella della Champions League (con nastro e iscrizione). Nell'annuncio il valore del lotto era stimato tra 50mila e 80mila sterline, con offerta iniziale a 30mila sterline (34mila euro al cambio).
Il venditore vuole restare anonimo, chi può avere quelle medaglie
Il venditore è un giocatore o membro dello staff del City. Budds Auctions ha confermato che si tratta di medaglie ufficiali dell'anno del Triplete e che il venditore vuole restare anonimo, prevedendo forte interesse da collezionisti e investitori. Si tratta di una cosa abbastanza rara, visto che chiaramente queste medaglie sono pezzi storici: il Manchester City è solo il secondo club inglese dopo lo United del 1999 a fare il ‘Treble'.
Le federazioni (Premier League, FA, UEFA, FIFA) danno un numero limitato di medaglie al club vincitore (ad esempio sono 40 per la Premier), che poi decide come distribuirle. Oltre ai calciatori, possono ricevere le medaglie ufficiali dei trofei vinti anche l'allenatore e lo staff tecnico (Pep Guardiola, i suoi assistenti, gli allenatori dei portieri, i preparatori atletici), lo staff medico e i fisioterapisti. E ancora, altri membri dello staff del club (analisti, scout, personale di supporto, dirigenti). In alcuni casi, anche giocatori giovani o riserve che hanno contribuito durante la stagione, anche se con poche presenze.
La rosa completa del Manchester City per la stagione 2022/23, quella del Triplete
Portieri
Ederson
Stefan Ortega
Scott Carson
Difensori
Kyle Walker
Ruben Dias
John Stones
Nathan Aké
Aymeric Laporte
Sergio Gomez
Manuel Akanji
Rico Lewis
Benjamin Mendy
Centrocampisti
Kalvin Phillips
Ilkay Gundogan
Jack Grealish
Rodri
Kevin De Bruyne
Bernardo Silva
Maximo Perrone
Phil Foden
Cole Palmer
Attaccanti
Erling Haaland
Julian Alvarez
Riyad Mahrez