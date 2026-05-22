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Guardiola via dal Manchester City è ufficiale: “Non chiedetemi i motivi”. Avrà un nuovo ruolo

Pep Guardiola lascia ufficialmente il Manchester City ma resta nel club con un nuovo ruolo. L’allenatore: “Non chiedetemi i motivi della mia partenza. Non c’è un motivo preciso”.
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A cura di Fabrizio Rinelli
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Il Manchester City ha ufficializzato sui propri canali ufficiali l'addio a Pep Guardiola. Si interrompe dunque il rapporto tra il tecnico spagnolo e il club inglese che ha beneficiato di uno degli allenatori più vincenti al mondo. Guardiola è arrivato al City nel luglio 2016 vincendo ben 20 trofei e diventando così l'allenatore di maggior successo della storia del club. Formalizzato l'addio alla guida tecnica però, il Manchester City ha voluto in un certo senso riconoscere a Guardiola i meriti del lavoro fatto.

Per questo motivo nonostante il suo addio alla panchina, Pep continuerà a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di Ambasciatore Globale. In questo ruolo, fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo e lavorerà a progetti e collaborazioni specifiche. Insomma, un modo per restare legato a uno degli allenatori che più di tutti ha cambiato il modo di intendere il calcio nell'era moderna portando avanti completamente l'idea di un gioco spettacolare e allo stesso tempo incisivo in fase realizzativa.

A tal proposito l'amministratore delegato del Manchester City, Ferran Soriano, ha sottolineato: "Mentre celebriamo il passato, siamo anche molto felici di sapere che Pep rimarrà con il gruppo e che potremo utilizzare le sue conoscenze e la sua esperienza in molti dei nostri altri club per aiutare allenatori e giocatori". Dal canto suo invece Guardiola non ha fornito particolari spiegazioni circa il suo addio al Manchester City.

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Il tecnico spagnolo evidentemente da tempo ormai meditava questo addio, semplicemente anche solo per andare a cercare nuovi stimoli e nuove sfide da affrontare. E infatti c'è proprio questo nella sue parole: "Non chiedetemi i motivi della mia partenza. Non c'è un motivo preciso, ma in fondo so che è arrivato il mio momento. Nulla è eterno, se lo fosse, sarei ancora qui". 

Pep Guardiola durante il ritiro del City.
Pep Guardiola durante il ritiro del City.

Sempre originale e mai banale Guardiola il quale resterà aggrappato lo stesso al Manchester City cercando di dare il suo supporto a un gruppo che ha in qualche modo cambiato radicalmente il calcio e pure la sua vita. "Ricordo la perdita di mia madre durante il COVID e il sostegno che questo club mi ha dato – ha ricordato Pep nel corso dell'intervista d'addio da allenatore dei Citizens -. I tifosi, lo staff, la gente di Manchester, mi avete dato la forza quando ne avevo più bisogno". Il futuro da allenatore di Guardiola ora resta un'incognita tra presunti incarichi e la supposizione di un anno sabbatico. La suggestione di un ruolo da CT, soprattutto dell'Italia, non è ancora tramontata ma solo il tempo ci dirà dove metterà nuovamente le basi Pep per scrivere altre pagine importanti della storia del calcio.

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