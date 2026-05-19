Guardiola ha chiamato i giocatori del City in piena notte: non sapevano ancora del suo addio

La fuga di notizie sul suo addio ha fatto innervosire Guardiola che ha confermato tutto ai suoi giocatori con una videochiamata durante la notte: non lo aveva ancora comunicato.

Pep Guardiola lascerà il Manchester City alla fine di questa stagione, chiudendo un'era vincente durata dieci anni. Mette un punto al lungo capitolo della sua storia inglese, ma i giocatori non erano stati ancora avvisati: hanno scoperto tutto dalle notizie pubblicate dai tabloid, tanto da ricevere in piena notte una videochiamata dal loro allenatore che ha cercato di spiegargli come stava davvero la situazione.

Secondo quanto riportato dal Sun lo spagnolo avrebbe voluto comunicare personalmente il suo addio alla squadra, di certo non prima della penultima partita di campionato contro il Bournemouth. ma dopo le prime indiscrezioni ha deciso di contattare tutti i giocatori nella tarda serata di ieri per dare conferma della notizia e cercare di tranquillizzare l'ambiente. La partita di stasera è delicata: se il City non vince l'Arsenal diventa Campione d'Inghilterra, se porta a casa i tre punti si gioca tutto all'ultima giornata con due punti di distacco.

Guardiola lascerà il City dopo dieci anni e 20 trofei vinti

Guardiola furioso per la fuga di notizie

L'allenatore ha ancora un anno di contratto con il Manchester City, ma dopo dieci anni esatti dal suo arrivo ha deciso di voltare pagina. Ha lasciato un'impronta importante su tutto il calcio inglese, centrando anche il triplete tre anni fa con la vittoria di campionato, coppa e la prima storica Champions League dei Citizens. È giunta l'ora dell'addio, ma i giocatori non lo sapevano: hanno scoperto la notizia dalle indiscrezioni dei giornali alla vigilia della penultima partita della stagione, una situazione che ha fatto andare Guardiola su tutte le furie.

In tarda serata ha deciso di chiamare tutta la sua squadra per confermare l'addio personalmente: li ha radunati tutti in videochiamata per poter parlare con loro e dirgli che sarebbe andato via, scusandosi anche per la fuga di notizie che lo ha lasciato sorpreso, specialmente per la tempistica. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglesi i calciatori erano sicuri che sarebbe rimasto per un altro anno e sono rimasti sconvolti dall'addio.

Guardiola ha chiamato i giocatori in tarda serata per comunicare l’addio

Il sostituto di Guardiola

Dopo dieci anni sarà difficile ricominciare, ma il City potrebbe puntare su un nome che conosce bene l'ambiente e ha già esperienza nel calcio inglese. Molto probabilmente sarà Enzo Maresca il sostituto di Guardiola: è stato suo vice prima di cominciare l'avventura da solo, a gennaio è stato esonerato dal Chelsea ed è alla ricerca di una nuova squadra dalla quale cominciare.