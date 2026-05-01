Guardiola spiega perché non ha visto PSG-Bayern: “C’erano giocatori di m…a”

Pep Guardiola ha fatto ridere tutta la sala stampa quando ha risposto alla domanda sul perché avesse preferito andare in tribuna a vedere una partita di serie inferiori inglesi, Stockport County-Port Vale, piuttosto che assistere alla meravigliosa semifinale di Champions League tra PSG e Bayern Monaco, finita 5-4.

Martedì sera tutti gli appassionati di calcio sono rimasti a casa per vedere in TV l'attesissima partita di andata delle semifinali di Champions League tra PSG e Bayern Monaco e sono stati ripagati da uno spettacolo grandioso. Tutti tranne uno, Pep Guardiola, checon una scelta che ha stupito molti è andato a vedere a Edgeley Park il match di League One tra Stockport County e Port Vale, vinto a sorpresa dagli ospiti, perdendosi dunque il 5-4 della squadra di Luis Enrique.

Il tecnico del Manchester City, che si sta giocando la Premier League con l'Arsenal dopo avere colmato un gap che qualche giornata fa sembrava definitivo, ha dunque preferito assistere a una partita di terza serie piuttosto che godersi il meglio che oggi possa offrire il calcio mondiale.

La scelta particolare di Guardiola è stato oggetto di una domanda durante la conferenza che precede la prossima partita del City in casa dell'Everton. Pep ha risposto ironicamente, facendo scoppiare a ridere tutti giornalisti quando ha detto che l'infima qualità degli allenatori e dei giocatori coinvolti nella sfida di Champions non lo aveva convinto a guardare la partita.

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"Il giorno prima ho guardato il calendario – ha detto il 55enne catalano – ho visto che avrebbero giocato PSG e Bayern Monaco e ho pensato: ‘Bah, che partita disastrosa'. Allenatori non bravi, giocatori davvero di merda, quindi… io sono innamorato del calcio inglese e ho deciso di andare a Stockport (che si trova vicino a Manchester, ndr)".

Al di là delle battute, Guardiola ha poi riflettuto sulla varietà di filosofie calcistiche che attualmente dominano il panorama europeo: "È questo il bello del calcio. Io e te non siamo uguali. Il calcio è così, ognuno ha il suo stile. È stata una bella partita. Anche Atletico Madrid-Arsenal è stata una bella partita. Certo, quando segni nove gol in semifinale, è fantastico. Il calcio deve essere accettato in modi diversi".