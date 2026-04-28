Guardiola snobba PSG-Bayern e va a vedere Stockport County-Port Vale di League One: la scelta che spiazza tutti

Pep Guardiola non smette mai di stupire. Mentre tutto gli appassionati di calcio europeo si stavano godendo lo spettacolo di Paris Saint-Germain-Bayern Monaco, lui ha scelto l’atmosfera di Stockport County-Port Vale di League One.

L’allenatore del Manchester City era presente sugli spalti di Edgeley Park per assistere alla match di terza divisione inglese, preferendo il calcio dal vivo a quello televisivo. E non è rimasto deluso: il Port Vale, già retrocesso, ha firmato un successo a sorpresa contro uno Stockport in piena corsa per i playoff, imponendosi contro pronostico.

Una scelta controcorrente, che ha permesso a Guardiola di godersi una partita imprevedibile, ignorando senza rimpianti il festival del gol andato in scena al Parco dei Principi.

Guardiola tra lotta in Premier League e le voci dall'Italia

Pep Guardiola è impegnatissimo con il Manchester City nella lotta per la Premier League e dopo aver battuto l'Arsenal nello scontro diretto si è portato a -3 dai Gunners di Mikel Arteta ma con una partita in meno: se dovesse vincere il recupero balzerebbe al primo posto a pari punti e i criteri per assegnare il titolo, in caso di arrivo a pari punti, sarebbero quattro (differenza reti, gol segnati, scontri diretti e gol segnati in trasferta negli scontri diretti).

Negli ultimi giorni il nome di Pep è stato accostato diverse volte alla panchina della Nazionale Italiana ma, concretamente, non c'è ancora nulla: al momento sono solo suggestioni mediatiche e opinioni. Non è ancora chiaro quale sarà il futuro di Guardiola, che ha il contratto con i Citizens fino a giugno 2027 ma in questo momento il focus è sulle prossime tre settimane, dove ci saranno sei partite e un possibile finale da sogno.

Il futuro di Pep Guardiola al Manchester City si gioca tutto in 21 giorni: dalla sfida con l’Everton fino all’ultima giornata contro l’Aston Villa, passando per la finale di FA Cup contro il Chelsea. In palio c’è la volata in Premier League con l’Arsenal e la possibilità di chiudere con un altro ‘Domestic Treble', dopo aver già messo in bacheca la EFL Cup.

Per affrontare questo tour de force, Guardiola ha scelto una strategia chiara: riposo e gestione delle energie. Ha concesso tre giorni liberi alla squadra, convinto che la freschezza mentale sia decisiva quanto quella fisica. Con un calendario così fitto, servirà il contributo di tutta la rosa, tra rotazioni e cambi continui.

Il City è chiamato a rincorrere in campionato, con l’Arsenal davanti, ma l’obiettivo è chiaro: vincere tutto. Questa volata ha anche un valore simbolico, perché potrebbe rappresentare l’ultimo capitolo dell’era Guardiola a Manchester. Dopo anni di successi, il tecnico punta a chiudere al massimo, senza distrazioni sul futuro: solo partite, recupero e concentrazione totale per provare a conquistare tutto.