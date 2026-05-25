L’Aia non sarà commissariata, parere negativo del Collegio di Garanzia: ci saranno nuove elezioni

Il Collegio di Garanzia ha dato il parare negativo per il commissariamento dell’Aia, chiesto da Gravina: non esistono i presupposti per poter nominare un commissario.

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha dato il suo parere negativo per il possibile commissariamento dell'Aia, rispondendo così alla domanda avanzata dalla FIGC. Non c'è il via libera per nominare un commissario dopo la decadenza di Antonio Zappi, ex numero uno degli arbitri, dalla presidenza. Non ci sono i presupposti per commissariare la federazione, anche se Gravina può soltanto intervenire per l'ordinaria federazione finché resterà in carica, ossia per meno di un mese.

No al commissariamento dell'Aia

La FIGC in maniera preventiva aveva chiesto al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni informazioni sulla nomina di un commissario per la federazione degli arbitri: il ricorso presentato da Zappi non è stato accolto e per questo gli sono stati confermati i 13 mesi di squalifica per le pressioni indebite esercitate sui vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D. Senza di lui però non esistono comunque i presupposti per nominare un commissario, dato che nella spiegazione fornita è spiegato nel dettaglio che l'Aia non ne ha bisogno neanche in questa circostanza molto particolare.

Nelle 10 pagine del documento del Collegio c'è scritto che alle spalle del decaduto Zappi esistono Francesco Massini, il vicepresidente vicario, e soprattutto un Comitato Nazionale che può portare avanti i lavori ordinari. Neanche le dimissioni di Gravina influiscono: il suo addio non rientra negli atti indifferibili, ossia quelli che potrebbero portare a un commissariamento. Ci saranno quindi nuove elezioni in tempi ancora da stabilire, un compito che spetterà al vicepresidente Massini che dovrà avviare il percorso. Poi la palla balzerà tra le mani del nuovo presidente della FIGC che sarà eletto tra meno di un mese.