Papu Gomez gioca la prima partita con il Padova dopo la squalifica: torna in campo dopo due anni

È un momento emozionante per Papu Gomez che mette da parte tristezza, dubbi e paure accumulati negli ultimi due anni. Nel derby tra Padova e Venezia l'ex Atalanta torna in campo più di due anni dopo l'ultima volta, lasciandosi alle spalle il lungo periodo di stop causato dalla squalifica per doping che sembrava aver messo fine alla sua carriera. Lo scorso 19 ottobre la sanzione è terminata, ma ha dovuto attendere oltre un mese per poter giocare di nuovo perché un problema fisico aveva complicato la situazione.

Gomez torna a giocare due anni dopo l'ultima volta

L'orologio si era fermato all'8 ottobre 2023: è stata quella la sua ultima partita in carriera, giocata con la maglia del Monza contro la Salernitana prima che gli venisse comminata una squalifica lunga due anni. È stato fermato dall'antidoping dopo essere risultato positivo a un controllo risalente al novembre 2022, quando era ancora al Siviglia, e da quel momento la sua carriera si è completamente fermata. L'argentino non ha voluto smettere e dopo un periodo complicato è tornato ad allenarsi con il Padova che lo ha tesserato permettendogli di giocare ancora.

La gioia più grande è arrivata oggi, al 58′ del derby contro il Venezia, smorzata dalla sconfitta che ha piegato la squadra padovana. Gomez è entrato in campo all'inizio del secondo tempo tra l'emozione di tutto il pubblico sugli spalti che ha accompagnato con gli applauso i primi minuti del campione del mondo con quella maglia. Ha deciso di ripartire dalla Serie B a 37 anni, allontanando tutte le ipotesi di un ritiro che avverrà da giocatore: non voleva chiudere nel mezzo della squalifica e ha preferito rimettersi in gioco, cercando di trovare minutaggio con il Padova e magari strappare anche una maglia da titolare.