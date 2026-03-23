Osimhen operato al braccio per la frattura subita contro il Liverpool in Champions: come sta

Alla fine l'infortunio contro il Liverpool era molto più serio del previsto: ad Anfield Victor Osimhen ha giocato per quasi tutto il primo tempo con una frattura all'avambraccio, rimediata dopo uno contro con Konate dopo appena dieci minuti di gioco. Sembrava un problema fisico di poco conto, invece ha lasciato lo stadio con un tutore al braccio e la certezza di dover subire un'operazione chirurgica. Il Galatasaray ha annunciato che l'intervento è andato bene ma la nota dolente riguarda il periodo di recupero che porterà l'attaccante a saltare delle gare cruciali in campionato nel prossimo mese e mezzo, anche se la buona notizia è che non si parla di stagione finita per lui.

Come sta Osimhen dopo l'operazione

Oltre all'eliminazione dalla Champions League il Galatasaray ha dovuto anche gestire la situazione del nigeriano che è tornato da Anfield con un braccio rotto. L'infortunio non sembrava così grave all'inizio, anche perché è rimasto in campo per tutto il primo tempo ed è stato tolto all'intervallo, invece è stata necessaria l'operazione chirurgica per ridurre la frattura del radio dell'avambraccio destro. L'intervento è riuscito perfettamente e Osimhen adesso dovrà restare in convalescenza per circa sei settimane, cruciali per il campionato dei turchi che sono primi a +4 sul Fenerbahce.

Le prime stime dei medici parlano di 5-6 settimane di stop, dunque il rientro dell'attaccante sarebbe previsto per l'inizio del mese di maggio. La sosta per le nazionali gli consentirà di recuperare con più serenità, ma sicuramente salterà le prossime quattro partite del Galatasaray in campionato e anche il quarto di finale di Coppa di Turchia contro il Gençlerbirliği. La preoccupazione dei tifosi è lo scontro diretto con il Fenerbahce che probabilmente deciderà il titolo in Turchia: il big match sarà alla fine del mese di aprile, tra un mese esatto, ma la sensazione è che Osimhen non sarà ancora pronto per rientrare.