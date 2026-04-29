Mudryk squalificato quattro anni per doping: è la sanzione più severa prevista dalla FA

Mykhailo Mudryk è stato squalificato per quattro anni per doping. Presentato ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport: possibile stop fino al 2028.

Doccia gelata per Mykhailo Mudryk: l’esterno offensivo del Chelsea è stato squalificato per quattro anni per violazione delle norme antidoping, la sanzione più severa prevista dalla Football Association. Il giocatore ucraino ha già deciso di reagire, presentando ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport, anche se al momento non è stata fissata una data per l’udienza.

Il nazionale ucraino, classe 2001, non gioca una partita ufficiale dal novembre 2024, quando andò a segno nell’ultima apparizione prima della sospensione provvisoria. Arrivato a Londra nel 2023 dallo Shakhtar Donetsk per una cifra vicina agli 88 milioni di sterline, Mudryk era considerato uno dei grandi investimenti futuri del club.

Alla base della positività ci sarebbe il meldonio, sostanza proibita già nota per il caso della tennista Maria Sharapova, sospesa nel 2016. Il farmaco, nato per scopi medici, è stato nel tempo associato anche ad ambiti militari, alimentando ulteriori polemiche.

Mudryk shock: squalificato di 4 anni per doping

Mudryk ha sempre respinto ogni accusa, sostenendo la propria innocenza e continuando ad allenarsi individualmente in attesa di chiarimenti. Se la squalifica venisse confermata, considerando anche il periodo già trascorso lontano dai campi, il suo rientro potrebbe slittare fino alla fine del 2028.

L’obiettivo del giocatore è ottenere una riduzione della pena, seguendo precedenti come quello di Paul Pogba, che ha visto la propria squalifica ridimensionata.

Ora la parola passa al TAS, mentre il Chelsea resta in attesa di sviluppi su una vicenda che rischia di avere pesanti ripercussioni sportive ed economiche. Una brutta situazione per Mudryk, che era stato pagato 70 milioni di euro più altri 30 di bonus (record per il calcio ucraino) ed era considerato uno dei talenti più cristallini del calcio europeo.