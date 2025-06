video suggerito

Mbappé ricoverato in ospedale durante il Mondiale per Club per gastroenterite: cosa è successo Il Real Madrid comunica che Mbappé è ricoverato in un ospedale di Miami per gastroenterite acuta: ha la febbre da lunedì, negli ultimi giorni è rimasto completamente isolato dal resto della squadra. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiale per club 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per il Real Madrid arriva una pessima notizia: Kylian Mbappé è stato ricoverato in ospedale per gastroenterite acuta e non potrà giocare le prossime partite del Mondiale per Club. Prima dell'esordio dei Blancos nella competizione il francese era stato fermato da qualche linea di febbre ed è rimasto in tribuna per la partita contro l'Al-Hilal, ma adesso le sue condizioni sono peggiorate come ha riportato la sua squadra in una nota ufficiale. Non si conoscono i dettagli delle sue condizioni, ma gli spagnoli scrivono che il giocatore dovrà sottoporsi a esami più approfonditi per trovare la cura giusta.

Mbappé in ospedale per gastroenterite

Il Mondiale per Club per l'attaccante non è ancora cominciato e rischia di saltarlo tutto a causa del problema che lo ha costretto a un ricovero in urgenza negli Stati Uniti. Mbappé si trova in un ospedale di Miami per sottoporsi agli accertamenti in seguito a una gastroenterite acuta che gli ha creati diversi problemi: ha saltato l'esordio contro il club saudita a causa di qualche linea di febbre, ma la situazione è più grave del previsto e ha richiesto un ricovero per test più approfonditi.

Non ci sarà sicuramente alla seconda giornata contro il Pachuca e potrebbe saltare anche la terza partita del girone contro il Salisburgo. Il Real Madrid ha dato ai tifosi un aggiornamento sulle condizioni del francese con un comunicato ufficiale, senza però specificare nulla su ciò che sta accadendo e sui possibili tempi di recupero. Tutto dipenderà dal risultato degli esami che sta svolgendo in ospedale e che daranno un quadro clinico più completo. Da quel momento i medici potranno trovare la cura più opportuna per la gastroenterite acuta che ha bloccato Mbappé.

Cosa è successo al giocatore

La trasferta negli Stati Uniti è stata un incubo per il giocatore che ha cominciato a sentirsi male dopo l'allenamento di lunedì scorso, 48 ore prima della partita contro l'Al Hilal. Da quel momento non ha mai lasciato l'hotel a Palm Springs dove risiede con la squadra e addirittura ha fatto fatica a mangiare normalmente, provato dalla febbre: ha assistito all'esordio della Real Madrid dalla sua stanza ed è rimasto isolato dal resto del gruppo fino al momento del ricovero. Non si sa quando potrà ritornare in squadra, soprattutto perché le condizioni in cui si gioca il Mondiale per Club non sono favorevoli e potrebbe volerci più tempo per recuperare pienamente dalla malattia.