Acuna ha mostrato una foto a Dumfries ed è scattata la rissa: il video che mostra cosa è successo A far scatenare il caos tra Dumfires e Acuna alla fine di Inter-River Plate c'è stata la provocazione dell'argentino: ha mostrato al suo rivale un parastinchi che rimanda a un conto in sospeso.

A cura di Ada Cotugno

Tra Dumfries e Acuna c'è ancora astio due anni dopo i Mondiali 2022, quando alla fine di Olanda-Argentina si scatenò il putiferio seguito dall'espulsione dell'esterno interista. Si sono incontrati di nuovo al Mondiale per Club in Inter-River Plate e anche lì hanno sfiorato lo scontro fisico: non c'è stato nessun insulto razzista, soltanto un desiderio di vendetta e un richiamo a quella Coppa del Mondo che è stato come riaprire una ferita per l'olandese, indemoniato dopo la provocazione del suo dirimpettaio di fascia.

Le immagini della rissa alla fine dell'ultima gara della fase a gironi sono diventate virali, ma soltanto nelle ultime ore è spuntato un video fatto dalle tribune del Lumen Field che spiegherebbe cosa ha innescato il litigio, confermando il fatto che si tratti di vecchie ruggini legate proprio agli ultimi Mondiali vinti dall'Argentina.

Cosa ha fatto scattare la lite tra Dumfries e Acuna

Dietro all'agitazione scoppiata alla fine di Inter-River Plate c'è un vecchio conto in sospeso che chiedeva vendetta, reso ancora più aspro dalla provocazione messa in atto da Acuna negli ultimi minuti. L'argentino, al termine di una partita in cui sulla fascia se le era promesse con Dumfries, si è diretto verso di lui mostrandogli uno dei suoi parastinchi: sull'oggetto c'era raffigurata la Coppa del Mondo vinta nel 2022, un chiaro richiamo a quell'infausto quarto di finale.

Il giocatore del River glielo ha mostrato, indicandolo con il dito e rimarcando la rivalità in modo brutale: "Te l'ho vinta in faccia". Le immagini del tifoso seduto in tribuna vanno immediatamente su Dumfries che ha cercato di reagire con insulti e cercando lo scontro fisico, prima di essere fermato da Mastantuono e Gallardo che lo placcano: l'olandese sembra dargli appuntamento negli spogliatoi per regolare i conti lontano da occhi indiscreti.