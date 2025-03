video suggerito

Spareggio Inter-Napoli per lo Scudetto in Serie A, il regolamento: come funziona la partita unica In caso di parità tra le prime due classificate al termine del campionato di Serie A 2024-2025 si disputerebbe uno spareggio per decretare la vincitrice dello scudetto. Quali sono i criteri che stabiliscono chi giocherebbe in casa.

A cura di Alessio Morra

Mancano otto giornate al termine della Serie A. Tra Inter e Napoli ci sono tre punti di differenza. I campioni d'Italia hanno 67 punti, i partenopei 64. La lotta scudetto è diventata a due, dopo le ultime sconfitte dell'Atalanta. Il campionato è ancora lungo, la volata finale è già iniziata. Ma cosa succede se in Serie A due squadre chiudono al comando il campionato con lo stesso punteggio? La risposta è semplice: si gioca, anzi si giocherebbe lo spareggio, evento capitato una sola volta nella storia della Serie A.

Cosa succede in caso di parità tra squadre in Serie A

Dunque in caso di parità di punti dopo la 38ª e ultima giornata tra Inter e Napoli, che al momento sono le uniche due squadre in lotta per lo scudetto, si procederebbe con lo spareggio, che designerebbe la squadra vincitrice dello scudetto 2024-2025. Spareggio secco, dunque gara unica. Chi vince al 90′ si prende il titolo. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, niente supplementari, ma direttamente calci di rigore. Tutto molto semplice.

Lo spareggio per lo Scudetto: chi gioca in casa

Bisognerebbe definire la sede dello spareggio scudetto. In realtà, come ovvio, una regola c'è. Esistono dei criteri che darebbero diritto a giocare in casa alla squadra in vantaggio negli scontri diretti. In questo caso è perfetta parità. Perché le due partite di campionato tra Inter e Napoli sono terminate entrambe 1-1. L'Inter avrebbe un vantaggio comunque avendo una differenza reti molto migliore (al momento è +39 contro +23). Questi i criteri che servono per stabilire chi giocherebbe in casa:

Scontri diretti

Differenza reti negli scontri diretti

Differenza reti nell'intero campionato

Maggior numero di gol fatti

Sorteggio.

Ma per motivi di ordine pubblico potrebbe essere anche la Lega di Serie A a scegliere una sede apposita per lo spareggio scudetto, che sarebbe in qualunque caso un evento di portata mondiale.

Nella storia della Serie A si è disputato un solo spareggio scudetto

Lo spareggio è stata un'istituzione della Serie A fino alla stagione 2004-2005. In grande prevalenza si sono disputati spareggi salvezza. Sfide epiche, disputate in campo neutro. Ma si ricordano anche sfide (anni '80) per un posto in Coppa Uefa. Nel 1964 l'unico spareggio scudetto, vinto 2-0 dal Bologna a Roma sull'Inter, che pochi giorni prima aveva conquistato la prima Coppa Campioni della sua storia.

Da qualche anno gli spareggi sono stati ripristinati. Due anni fa il Verona rimase in Serie A grazie al 3-1 sullo Spezia. Questo perché il regolamento prevede spareggi solo per lo scudetto e la retrocessione. In caso di parità per le posizioni che valgono l'Europa valgono gli scontri diretti o in alternativa la differenza reti.