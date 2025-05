video suggerito

A Napoli 670mila tifosi in hotel per la festa scudetto, in 300mila sul Lungomare per i bus scoperti Oltre 670mila tifosi e turisti a Napoli nel weekend della festa scudetto. In 300mila sul Lungomare lunedì per la sfilata dei bus scoperti. Hotel pieni.

A cura di Pierluigi Frattasi

Oltre 670mila tifosi a Napoli nel weekend della festa scudetto conclusosi lunedì 26 maggio con la sfilata dei bus scoperti sul lungomare. In 300 mila – secondo i dati della Questura – hanno assistito al passaggio dei pullman con i calciatori campioni d'Italia che hanno percorso il tragitto dal Molo Luise di Mergellina a piazza Vittoria, andata e ritorno. A bordo anche il patròn Aurelio De Laurentis, mister Antonio Conte e lo showman Stefano De Martino. Più del triplo, insomma, della capienza prevista, che era di 90-100mila spettatori.

"Una marea azzurra", l'ha soprannominata il sindaco Gaetano Manfredi: "Napoli – ha detto il primo cittadino – ha superato ogni aspettativa". Il Lungomare di via Caracciolo per un'ora e mezza si è trasformato in un palco strepitoso con la folla in delirio. Una foresta di bandiere azzurre. Il corteo è stato accompagnato via mare da una piccola flotta di imbarcazioni, anche queste dipinte di azzurro e cariche di tifosi.

Le immagini del Lungomare azzurro riprese dall'alto con i droni hanno fatto il giro del mondo. Manfredi, poi, subito dopo, ha lasciato la città per correre a Roma, dove lo attendeva il passaggio del testimone dell'America's Cup di vela. La coppa è arrivata a Roma e domani sarà a Napoli. L'evento, per un giro di affari da 1,5 miliardi di euro, sarà a Napoli – e per la prima volta in Italia – nel 2027, preceduto l'anno prossimo dai preliminari della Louis Vuitton Cup.

A Napoli 670mila turisti nel weekend della festa scudetto

Secondo i dati rilevati dall’Osservatorio sul Turismo del Comune di Napoli, sono state registrate 670mila presenze in città. "Ben al di sopra – sottolinea il Comune in una nota – delle 500mila inizialmente stimate. L’ondata di entusiasmo per la festa tricolore del Napoli ha trasformato la città in un palcoscenico a cielo aperto, attirando tifosi, turisti e curiosi da tutta Italia e dall’estero. Gli alberghi hanno registrato il tutto esaurito, con un tasso di occupazione che ha sfiorato il 100% nelle notti tra venerdì e domenica".

I dati dell'Osservatorio mostrano una netta prevalenza di visitatori italiani, con flussi particolarmente consistenti da Lazio, Lombardia, Toscana e Emilia-Romagna. Importante anche la presenza straniera: in testa i turisti dal Regno Unito, seguiti da Francia, Spagna e Germania, USA e Svizzera.

L'assessora al Turismo, Teresa Armato, ha commentato:

«Questi numeri parlano chiaro: Napoli sta vivendo una nuova stagione di energia e attrattività internazionale. La città è cambiata, è viva, accogliente, capace di organizzare grandi eventi e attrarre flussi turistici record. Lo Scudetto non è stato solo una festa calcistica, ma la conferma di un’identità forte che oggi sa raccontarsi al mondo. Il boom turistico registrato durante il weekend dello Scudetto rappresenta un’ulteriore conferma del ruolo centrale che Napoli sta giocando nel panorama turistico nazionale e internazionale. L’Amministrazione comunale continuerà a investire su accoglienza, eventi e promozione del territorio per valorizzare questa crescita straordinaria».