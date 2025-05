Papa Leone incontra il Napoli: “Lo scudetto è di tutti, il vostro successo ha un valore sociale”

video suggerito

Il Napoli, dopo aver vinto lo scudetto, si è recato in Vaticano dove ha incontrato Papa Leone XIV. Il presidente De Laurentiis ha donato una maglia al Pontefice, che ha fatto un discorso alla squadra.

A cura di Alessio Morra

Il Napoli, che ha vinto lo scudetto per la quarta volta, dopo aver festeggiato in campo, lo scorso venerdì, e lunedì in città, con il bus scoperto acclamato da circa 200 mila tifosi, si è recato in Vaticano. De Laurentiis, Conte e tutti i calciatori sono stati ricevuti in un'udienza privata da Papa Leone XIV, che si è complimentato con la squadra e ha scherzato sulla sua presunta fede calcistica romanista. L'incontro è stato intenso, i tempi si sono allungati e per questo il Napoli ha perso il treno, che avrebbe dovuto riportare il club in città nella tarda mattinata.

La battuta dal Papa: "Non applaudite perché sono romanista"

La squadra Campione d'Italia è arrivata nella Capitale il treno, alle 10 i calciatori, l'allenatore, il presidente e lo staff erano a Roma, dove con due pullman bianchi si sono recati in Vaticano. Dopo aver fatto ingresso dalla Porta del Perugino hanno avuto modo di incontrare il Pontefice, che ha accolto con una battuta la compagina azzurra: "Forse non hanno applaudito perché sono romanista…ma siete i benvenuti! Non tutto quello che si legge sulla stampa è vero".

L'allenatore del Napoli Antonio Conte al cospetto di Papa Leone XIV.

"Il campionato lo vince la squadra"

Poi ha regalato parole d'elogio ai campioni: "Complimenti per la vittoria del campionato: è stata una grande festa per la città di Napoli. Il campionato lo vince la squadra, e con ‘squadra’ intendo i giocatori, l’allenatore, lo staff e anche la società. Per questo sono davvero felice di accogliervi oggi e di sottolineare anche il valore sociale di questo successo".

Scott McTominay, il miglior giocatore della Serie A 2024-2025, saluta Papa Leone XIV.

Ed ha spiegato le sue parole: "Vincere il campionato è un traguardo che si raggiunge al termine di un lungo percorso, ciò che conta di più non è l'exploit di una volta, o la prestazione straordinaria di un campione. Il campionato lo vince la squadra, e quando dico ‘squadra' intendo sia i giocatori, sia l'allenatore con tutto il team, sia la società sportiva. Perciò, sono contento di accogliervi adesso, per mettere in risalto questo aspetto del vostro successo, che ritengo il più importante".

La squadra del Napoli in Vaticano con Papa Leone XIV.

Il monito di Papa Leone: "Quando lo sport diventa business rischia di perdere i valori"

Infine ha parlato dei valori che dovrebbe avere sempre lo sport: "Purtroppo, quando lo sport diventa business, rischia di perdere i valori che lo rendono educativo e può diventare addirittura diseducativo. Su questo bisogna vigilare, specialmente quando si ha a che fare con gli adolescenti. Faccio appello ai genitori e ai dirigenti sportivi: bisogna stare bene attenti alla qualità morale dell'esperienza sportiva a livello agonistico, perché c'è di mezzo la crescita umana dei giovani. Penso che ci siamo capiti e che non c'è bisogno di tante parole".