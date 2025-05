video suggerito

Che fine faranno le auto azzurre segate a Napoli per festeggiare lo scudetto Sono 38 le auto rubate, segate e dipinte di azzurro a Napoli per festeggiare lo scudetto, sequestrate dalla Polizia Locale. Geolier ha contattato i vigili per aiutare una mamma a ricomprarla a suo figlio. Che fine faranno le altre.

A cura di Pierluigi Frattasi

Che fine faranno le auto rubate e segate, dipinte di azzurro e poi abbandonate a Napoli per festeggiare lo scudetto? È il fenomeno – illegale – che ha accompagnato le manifestazioni spontanee per la vittoria del Campionato e sta spopolando sui social, con post virali da migliaia di interazioni. Ovviamente non si può fare. Rubare le auto è un reato e manometterle, modificandone il telaio, è vietato. Le vetture non possono più circolare. A Napoli, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, di auto azzurre segate utilizzate per i caroselli dei tifosi in strada e poi abbandonate ne sono state sequestrate, finora, 20 dalla Polizia Locale. Altre 18 sono state segnalate, ma non ancora prelevate dai carrattrezzi. Mentre 3 sono state incendiate. Altre ancora sono state vandalizzate.

Le automobili "decorate" per la festa del Napoli

Si tratta solo di un primo report. Il bilancio rischia di aggravarsi nei prossimi giorni. In molti casi si tratta di auto probabilmente rubate. Sarà compito degli investigatori, poi, risalire ai proprietari. Molte sono state segate a metà, rimuovendo il tettuccio, come per renderle decapottabili, e utilizzate per festeggiare in strada, piene di persone che sventolavano bandiere azzurre. Le stesse auto sono state ridipinte di azzurro con il tricolore e la scritta Napoli 1926, l’anno della fondazione del club, di cui l’anno prossimo ricorre il centenario. E poi, ovviamente, i loghi con il numero 4, degli scudetti vinti, dichiarazioni d’amore per il Napoli, richiami a Maradona-Dios. Il codice telefonico 081, che identifica Napoli, sostituito con la vernice alle targhe rimosse. Alcune vetture sono state anche “firmate”: Lotto G 167, Bakù, come il quartiere di Secondigliano.

Cosa accadrà alle auto azzurre segate e dipinte di azzurro

Ma tutte queste auto che fine faranno? Purtroppo, non possono più circolare ed è anche molto difficile risalire ai proprietari. Il loro destino sarà probabilmente essere rottamate e radiate, ossia cancellate dal Pubblico Registro Automobilistico (Pra).

L'offerta di Geolier alla mamma napoletana per la 500 distrutta

Un caso particolare ha riguardato la Fiat 500 sottratta ad una povera signora napoletana. Era la macchina del figlio. I tifosi l’hanno presa dalla strada, segata, ridipinta, usata evidentemente per sfrecciare in centro la notte dello scudetto e poi riportata dove l’avevano presa. Ovviamente è inutilizzabile. Solo se si volesse riverniciare la spesa supererebbe i 2mila euro. Senza contare i danni alla carrozzeria. L’episodio, raccontato su TikTok, ha spopolato, arrivando all’attenzione anche del cantante rapper Geolier, che ha preso a cuore la storia e si è offerto di ricomprare, di tasca sua, l’auto danneggiata al ragazzo.

A quanto apprende Fanpage.it, anche quell’auto è finita nel deposito della Polizia Locale di Napoli. La storia è confermata e sta andando avanti. Sia Geolier che la proprietaria della vettura si sono messi in contatto con la Polizia Locale per risolvere la situazione.