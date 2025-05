video suggerito

Le auto rubate e segate per la festa scudetto del Napoli: per ora si contano 38 casi Nei video dei festeggiamento per lo scudetto del Napoli si vedono numerose automobili segate e decorate: molte di queste sono state rubate nei giorni precedenti proprio per questo scopo e poi abbandonate.

A cura di Nico Falco

Una delle automobili "decorate" per la festa del Napoli

"C'ho un macchina vecchia, ha 20 anni quasi, però in questi giorni sto pagando il garage. Sai… è bianca". Conversazione di fine aprile 2023, quando la vittoria del terzo scudetto del Napoli era quasi una certezza. Si era già diffusa la voce che le auto di colore chiaro fossero particolarmente "a rischio", ed è quello che è successo anche stavolta, con la vittoria del quarto Tricolore. Perché stavolta non si parla di furti semplici, ma "da festeggiamento": vecchie automobili trasformate in carri da parata e fatte sfilare in giro della città, con buona pace di chi, scendendo di casa, non l'ha ritrovata più dove l'aveva parcheggiata. Al momento ne sono state segnalate alla Polizia Municipale una quarantina, in diverse parti della città, e dovranno essere effettuati accertamenti per capire quante di queste siano state rubate.

Le auto rubate per i festeggiamenti a Napoli

In questi giorni le immagini in Rete non si contano: nei video dei festeggiamenti in tutta la città spuntano le automobili segate, targa rimossa, cariche all'inverosimile di persone. E non mancano le testimonianze del giorno dopo, a dimostrazione che non si tratta solo di vecchi rottami che qualcuno aveva in garage e che ha deciso di usare così. C'è quella diventata famosa della donna che, in un video, mostra la sua Fiat 500. Decorata coi colori del Napoli. O, per meglio dire, vandalizzata. L'ha ritrovata la polizia e la proprietaria, comprensibilmente, si lamenta: non solo è stata dipinta ma è anche danneggiata, i danni a una stima sono di qualche migliaio di euro. "Il Napoli si è arricchito e a me mi avete inguaiato? – dice la donna – vergognatevi, per festeggiare il Napoli avete rubato una macchina".

Le automobili "decorate" per la festa del Napoli

Ma perché quelle a rischio sono le macchine bianche, o comunque di colori chiari? La risposta è tanto semplice da essere scontata: perché sono più semplici da colorare, con meno vernice. Una stima delle automobili "modificate", quindi segate e dipinte, ancora non è possibile farla. Servirà ancora qualche giorno per vedere dove verranno recuperate le carcasse. Ma i dati al momento disponibili parlano di 12 vetture già prelevate e altre 26 segnalate alla Polizia Municipale.

Geolier si è offerto di ricomprare l'auto a una donna

Altro episodio, in questo caso con lieto fine, quello segnalato da un ragazzo al deputato Francesco Emilio Borrelli: "A San Giovanni a Teduccio, nella notte precedente alla festa scudetto del Napoli, hanno rubato decine di auto, tra cui quella di mia madre, le hanno tagliate a metà, verniciate e fatte circolare per animare i caroselli nelle strade cittadine. La beffa per noi è che l’auto di mia madre è stata anche riportata dove l’avevano presa ma ormai è inutilizzabile, e la beffa è che bisognerà pagare anche lo smaltimento … questa non è goliardia, questo non è vandalismo, questa è criminalità”. Lo stesso ragazzo ha poi aggiornato il deputato sulla situazione: venuto a conoscenza del furto, il cantante Geolier si è impegnato a comprare una nuova automobile alla donna.