Quando esce Ag4in e quali sono le sale in Campania dove vedere il film sul quarto scudetto del Napoli

Il 24 settembre esce in tutta Italia il film "Ag4in", dedicato al quarto scudetto del Napoli. Ci si aspetta un successo pari a quello di due anni fa, "Sarò con te" di Andrea Bosello, prodotto da Filmauro e lanciato in occasione del terzo scudetto. Il titolo di quest'anno è indicativo: si riallaccia sia al concetto "semplice" di Again scritto con il 4 (e dunque "di nuovo", inteso come campioni d'Italia, con il numero 4 al suo interno, in riferimento appunto al quarto scudetto) ma anche alla canzone di Pino Daniele omonima e pubblicata postuma, sebbene incisa per la prima volta in versione acustica nel 2009, e poi mixata da Tommy Vicari e masterizzata nel 2024 da Pino “Pinaxa” Pischetola.

Il film racconta una stagione molto diversa da quello dello scudetto 2023: se in quel caso fu una cavalcata trionfale, con il film che di fatto accompagnava lo spettatore in un lungo continuum di successi, stavolta racconterà tutti i dubbi e le difficoltà della stagione, l'arrivo di Conte, una piazza ancora furibonda per il decimo posto dell'anno prima, ma anche il duello fino all'ultima giornata e punto su punto con l'Inter, superata solo in extremis e battuta sul traguardo finale all'ultima giornata, contro il Cagliari, in quel 2-0 firmato da Scott McTominay e Romelu Lukaku che fecero esplodere di gioia i tifosi. Diversa anche la città: se nel 2023 i preparativi per la festa iniziarono tra febbraio e marzo, grazie ad un vantaggio sulla seconda in classifica che arrivò a toccare punte imbarazzanti di oltre 20 punti, stavolta Napoli ha atteso col fiato sospeso fino all'ultimo secondo, per poi urlare tutta la sua gioia nella magica serata del 23 maggio, ultima di campionato.

Dove vedere il film sullo scudetto del Napoli al cinema

Tante le sale cinema in Campania che programmeranno il film nei prossimi giorni. A partire dal 24 settembre, il film sarà disponibile in queste sale e in queste città:

Afragola HAPPY

Agropoli TEATRO DE FILIPPO

Amalfi IRIS

Anacapri PARADISO

Aversa VITTORIA

Aversa CIMAROSA

Benevento GAVELI

Casalnuovo di Napoli MAGIC VISION

Casoria UCI-CINEMAS CASORIA

Castellammare di Stabia HALL

Forio DELLE VITTORIE

Ischia EXCELSIOR

Lioni NUOVO

Marcianise UCI CINEMAS

Mercogliano MOVIEPLEX

Mirabella Eclano CARMEN (dal 25/09/2025)

Mondragone ARISTON

Napoli THE SPACE CINEMAS

Napoli METROPOLITAN

Napoli MODERNISSIMO

Napoli PLAZA

Napoli VITTORIA

Nocera Inferiore SALA ROMA

Nola THE SPACE CINEMA

Pagani LA FENICE

Piano di Sorrento DELLE ROSE

Piedimonte Matese COTTON MOVIE

Poggiomarino ELISEO

Pontecagnano Faiano MAXIMALL

Portici SALA ROMA

Salerno THE SPACE CINEMA

Sant'Anastasia METROPOLITAN (dal 27/09/2025)

Sant'Arpino LENDI

Telese Terme MODERNISSIMO

Torre Annunziata NEXUS

Torre del Greco CORALLO

Torrecuso TORREVILLAGE

Vico Equense AEQUA

Numerose anche le sale in tutte le altre regioni che proietteranno l'evento. L'elenco compleso, diviso per regione, è disponibile a questo link.