video suggerito

La cuoca di Papa Leone XIV è napoletana. Prevost ai calciatori del Napoli: “È una grande tifosa” Papa Leone durante l’incontro con i calciatori del Napoli: “La mia cuoca è napoletana” Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

640 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Scudetto Serie A 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La cuoca di Papa Leone XIV è napoletana. Lo ha rivelato il Santo Padre ai calciatori del Napoli che questa mattina sono andati in Vaticano per l'udienza con il Sommo Pontefice, dopo la vittoria dello scudetto. Una battuta scherzosa quella di Papa Prevost, che con la Campania ha un forte legame, non solo religioso, a quanto pare, ma anche gastronomico, come lui stesso ha sottolineato: "C'è una signora che mi fa da mangiare in questi giorni – ha detto il Papa ai giocatori azzurri – è di Napoli e vi dice ‘tanti auguri'. Vorrebbe essere qui la signora Rosa, molto tifosa. Complimenti a tutti voi!".

Papa Leone poco prima aveva stretto la mano del presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, che gli ha donato una maglia del Napoli, con il numero 10 e la scritta "Papa Leone XIV, firmata da tutti i calciatori. L'udienza è avvenuta nella Sala Clementina. Il Papa ha accolto i giocatori con una battuta: "La stampa dice che sono romanista. Ma benvenuti: quello lo dice la stampa, non tutto quello che leggete nella stampa è vero".

Papa Leone e la passione per la pizza

Papa Leone, secondo i rumors, apprezzerebbe la buona cucina. La mamma Mildred Martinez, di origine spagnola e creola, era una ottima cuoca e cucinava spesso anche per grandi tavolate. Inoltre, si vocifera anche che Papa Prevost amerebbe molto la pizza. Prima di essere eletto in conclave, il cardinale nord americano Robert Francis Prevost, pare fosse anche cliente di una nota pizzeria italo-americana di Chicago, la sua città di origine, Aurelio's, come racconta anche la stampa locale. Nel locale di Homewood, il Papa in passato avrebbe pranzato con alcuni suoi parrocchiani. La pizzeria sui suoi canali social si è detta onorata di aver servito il futuro Papa e lo ha anche invitato a tornare. Chissà che il Santo Padre non voglia venire anche a Napoli per assaggiare la pizza napoletana in uno dei tantissimi ristoranti della città.

Leggi anche Che fine faranno le auto azzurre segate a Napoli per festeggiare lo scudetto

E c'è anche la cuoca del Perù

Ma non solo cucina italiana. Il Papa, infatti, apprezza molto anche la cucina latino americana, in particolare quella del Perù, dove è stato a lungo missionario. Uno dei suoi piatti tipici è il ceviche di pesce. Nelle cucine del Vaticano oltre alla cuoca napoletana i pasti per il Sommo Pontefice sono preparati anche da un'altra cuoca peruviana, Veronica Sànchez Molina. È lei la nuova incaricata di preparare i pasti per il Pontefice e i suoi eventuali ospiti.