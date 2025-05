video suggerito

Il Napoli è campione d'Italia! McTominay e Lukaku strappano lo Scudetto dalle maglie dell'Inter Il Napoli vince il quarto Scudetto della sua storia e parte la festa al Maradona: il 2-0 sul Cagliari suggella il trionfo della squadra guidata da Antonio Conte e respinge l'ultimo assalto dell'Inter, uscita vittoriosa con lo stesso risultato a Como.

A cura di Vito Lamorte

Il Napoli è Campione d'Italia! Allo stadio Diego Armando Maradona i ragazzi di Antonio Conte ha battuto 2-0 il Cagliari con i gol di McTominay e Lukaku, che hanno permesso alla squadra azzurra di mettersi in bacheca il quarto Scudetto della sua storia dopo quelli vinti nel 1987, 1990 e 2023. I partenopei mantengono il punto di vantaggio sull'Inter e dopo un percorso lungo ed estenuante possono festeggiare il titolo. Secondo campionato per il presidente Aurelio De Laurentiis.

Antonio Conte si aggiudica il quinto titolo da allenatore in Italia e con questa vittoria arriva anche un record per il tecnico salentino: è il primo nella storia del campionato a girone unico a vincere il tricolore con tre squadre diverse.

McTominay e Lukaku stendono il Cagliari: è festa Napoli!

È un monologo quello del Napoli, che mette il Cagliari nella sua metà campo sin dai primi minuti e dopo lo spavento del vantaggio dell'Inter a Como è arrivata la firma di Scott McTominay sul tricolore: sforciata in mezzo all'area su cross di Politano e stadio che esplode di gioia.

Passata la paura, gli azzurri hanno continuato a macinare gioco e nella ripresa è arrivato anche il raddoppio con un altro volto importante di questo Scudetto: Romelu Lukaku vince il duello fisico con Mina e batte per la seconda volta Sherri, facendo partire con largo anticipo la festa al Maradona e nelle strade di Napoli.

de Vrij illude l'Inter: a Como in campo solo per l'orgoglio

Allo stadio Sinigallia di Como l'atmosfera è sempre stata più o meno la stessa, nonostante i minuti che l'Inter ha trascorso in vantaggio prima del gol di McTominay: i nerazzurri hanno cercato in tutti i modi di mettere pressione ai rivali, e il gol di Stefan de Vrij poteva influire in qualche modo, ma dall'altro lato c'è sempre stata una squadra che ha pensato solo a se stessa.

La rete di Joaquin Correa, arrivata allo stesso minuto del raddoppio di Lukaku segnato 826 km più a Sud, è la più inutile della storia della Serie A degli ultimi anni e non serve nemmeno per le statistiche.

Il quarto Scudetto del Napoli: primati, record e statistiche

Dalla batosta di Verona alla prima giornata è partita una cavalcata che si è conclusa all'ultimo turno in maniera strepitosa: nonostante qualche inciampo, il Napoli è stata la squadra che ha passato più tempo in vetta alla classifica e si è aggiudicata meritatamente il secondo tricolore in tre anni. Non era accaduto neanche ai tempi di Maradona.

La Società Sportiva Calcio Napoli diventa la prima squadra nella storia della Serie A a 20 club a vincere lo Scudetto venendo da un 10° posto nella stagione precedente, migliorando il record della Juventus sempre di Antonio Conte nel 2011/12, settima nel torneo precedente.

La squadra azzurra ha segnato 59 gol in questo campionato: nella storia della Serie A a 20 squadre, la formazione vincitrice dello Scudetto che aveva realizzato meno reti è stata il Milan nel 2010/2011, che chiuse il torneo con 65 gol segnati. L'altra faccia della medaglia, però, è la difesa meno battuta del torneo con 27 reti subite che ha permesso al Napoli di riuscire a cucirsi di nuovo il tricolore sul petto.