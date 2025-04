video suggerito

Quando si gioca Musetti-Tsitsipas ai quarti di Montecarlo: data e orario dell'incontro Musetti-Tsitsipas è la partita dei quarti del torneo 1000 di Montecarlo. Tutto quello che c'è da sapere su orario, diretta TV e streaming.

A cura di Alessio Morra

Musetti e Tsitsipas si affrontano venerdì 11 aprile nei quarti di finale del torneo di Monte Carlo. Musetti ha vinto il derby con Berrettini e oggi affronterà il detentore del torneo. L'incontro è in programma come quarto sul campo centrale intitolato a Ranieri III e non inizierà prima delle 17:30. Musetti nei primi turni ha rimontato Bu e Lehecka. I precedenti non sorridono all'italiano che ha perso sempre con il greco, avanti 5-0 negli head to head. Chi vincerà in semifinale sfiderà uno tra Dimitrov e de Minaur. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'incontro che sarà trasmesso in diretta TV e in streaming.

Musetti-Tsitsipas, quando si gioca ai quarti dell'ATP Montecarlo: la data

La partita tra Tsitsipas e Musetti sarà valida per i quarti del torneo 1000 di Monte Carlo e si terrà venerdì 11 aprile. Bisognerà attendere per vedere la sfida tra due giocatori assai talentuosi. Musetti-Tsitsipas è l'ultimo match di giornata, quindi inizierà nel tardo pomeriggio, dopo Davidovich Fokina-Popyrin, Fils-Alcaraz e Dimitrov-de Minaur.

Dove vedere Musetti-Tsitsipas in tv e streaming

Dove vedere Musetti-Tsitsipas in TV? Sky detiene i diritti televisivi in esclusiva dei tornei 1000 e il torneo del Principato non fa eccezione. L'incontro tra Musetti e Tsitsipas si potrà seguire sul canale 201 (Sky Sport Uno) con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Streaming per abbonati di Sky, con Sky GO, e NOW. Non è prevista la diretta in chiaro.

I precedenti tra Musetti-Tsitsipas

Lorenzo Musetti per la seconda volta in tre anni è ai quarti di Monte Carlo. A guardare i precedenti non c'è tanta fiducia per la sfida con Stefanos Tsitsipas, che è avanti 5-0. E quattro dei cinque precedenti si sono giocati proprio sulla terra rossa. Ma Tsitsipas, tre volte vincitore a Monte Carlo, è imprevedibile, mentre Musetti sta giocando molto bene. Tsitsipas si è imposto al quinto al Roland Garros del 2022 e nell'ultima sfida agli Internazionali d'Italia di Roma.