video suggerito

Quando gioca Sinner contro Djokovic o Cobolli in semifinale a Wimbledon, data e orario dell’incontro Jannik Sinner tornerà in campo venerdì 11 luglio per giocare la semifinale di Wimbledon, la disputerà contro Djokovic o Cobolli. L’incontro si potrà seguire su Sky. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner dopo due anni è di nuovo in semifinale a Wimbledon. Il numero 1 del mondo ha battuto anche Ben Shelton, ostico tennista americano. Sinner, che ha giocato con un manicotto e un bendaggio al gomito, tornerà in campo venerdì 11 luglio e lo farà contro il vincente dell'incontro tra Novak Djokovic e Flavio Cobolli, che sta giocando una partita straordinaria. L'altra semifinale la disputeranno Alcaraz e Fritz. La semifinale di Sinner si potrà vedere in diretta TV solo su Sky, che detiene i diritti in esclusiva dello Slam sull'erba. Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Non ci sarà la diretta in chiaro. Tutto quello che c'è da sapere sul match.

Sinner-Djokovic o Cobolli a Wimbledon, quando si gioca e a che ora

Jannik Sinner tornerà a giocare sul Campo Centrale e lo farà venerdì 11 luglio contro chi vincerà tra Djokovic e Cobolli. L'italiano disputerà in ogni caso la seconda semifinale. Saranno Alcaraz e Fritz ad aprire il programma alle ore 14:30. Al termine Sinner contro Djokovic o Cobolli. Dunque non prima delle ore 17.

I precedenti di Sinner con Djokovic e Cobolli

Gli head to head tra Sinner e Djokovic sono noti, e sono 9. Jannik è avanti 5-4 e ha soprattutto vinto le ultime quattro sfide, l'ultima in semifinale al Roland Garros un mese fa esatto. Si conoscono a menadito Sinner e Cobolli, si sono allenati insieme pure a Wimbledon, oltre che in Coppa Davis, ma non si sono mai affrontati in sfide ufficiali.

Leggi anche Perché Sinner indossa un manicotto contro Shelton e a cosa servono i bendaggi che nasconde

Dove vedere Sinner-Djokovic o Cobolli in TV e streaming a Wimbledon

Dove vedere Sinner-Djokovic o Cobolli n TV? La semifinale del torneo Wimbledon che vedrà protagonista Sinner e forse anche un altro tennista italiano si potrà seguire in diretta TV solo su Sky. L'incontro di Jannik con Djokovic e Cobolli non sarà trasmesso in chiaro. Diretta TV solo su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis) con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Streaming per abbonati con Sky Go e NOW.