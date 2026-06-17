Luca Zidane disastroso contro Messi ai Mondiali: “La gente aspetta che io sbagli”. Zizou impietrito

Luca Zidane ha esordito in Argentina-Algeria. Il portiere ha commesso errori gravi nella partita dei Mondiali sotto gli occhi di papà Zinedine.

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A Kansas City è stata la grande notte di Leo Messi. Tripletta in Argentina-Algeria. Tre gol tutti insieme, mai segnati in una partita dei Mondiali, realizzati alla soglia dei 39 anni, alla sesta Coppa del Mondo, favoloso. Raggiunto Miroslav Klose nella classifica all-time dei bomber della competizione, con chance notevolissime di superarlo. Ma nella notte di Leo Messi c'è stato un altro protagonista ma negativo però: Luca Zidane che ha messo più che lo zampino sul 3-0 dell'Argentina, dimostrando di non essere totalmente irreprensibile.

Luca Zidane portiere dell'Algeria ai Mondiali 2026

Luca Zidane è nato nel 1998, quando aveva otto anni era in tribuna per la finale Italia-Francia, quella in cui papà Zinedine rifilò una testata a Materazzi, fa il portiere, lo scorso settembre ha cambiato nazionalità sportiva: passando dalla Francia all'Algeria, terra d'origine di Zizou, grazie al doppio passaporto. Una carriera non stellare, ma il posto con la nazionale, ha difeso i pali dei Fennecs in Coppa d'Africa e ora ai Mondiali. Sapeva di avere un peso duplice sulle spalle. Perché oltre a sfidare Messi e i campioni del mondo in carica sa, come ha detto in una recente intervista, che: "La gente aspetta l'errore per parlare del mio cognome".

Gli errori di Luca Zidane in Argentina-Algeria e la tripletta di Messi

E gli errori sono arrivati puntuali, ahi lui, con tanto di papà in tribuna, ripreso dalle telecamere durante la partita e dopo la tripletta che Messi ha rifilato a Luca Zidane, tutt'altro che esente da colpe. Il secondo dei tre gol del campionissimo è frutto di una respinta totalmente errata di Zidane jr. che ha quasi accomodato il pallone a un Messi veloce e rapace che non poteva non infilare.

Errore grave per un portiere, certo anche Buffon e Neuer hanno commesso errori, ma questo è davvero pesante. E nemmeno sul primo è totalmente assolvibile, Tiro dalla distanza splendido, quasi all'angolino, ma intervento goffo, tutt'altro che di stile e pallone più che respinto quasi accompagnato in rete.

Il video di Zidane in tribuna che assiste alla tripletta di Messi al figlio

Ventisettesima coppia padre-figlio che gioca i Mondiali, seconda però con nazionalità diverse. Zinedine era in tribuna ed è stato immortalato un paio di volte dalle telecamere che lo hanno ripreso assai colpito, per così dire, più che dalla tripletta di Messi, che se l'è trovato anche come avversario quando allenava il Real Madrid, per i gol incassati da Luca, tutt'altro che incolpevole.

Statistiche impietose: ha subito più gol di quanti ‘doveva' subirne

Le statistiche certificano il disastro di Zidane jr. che ha incassato più gol di quanti ne avrebbe dovuti subire. SofaScore scrive che il portiere ha effettuato solo tre parate durante l'incontro registrando un dato di gol evitati pari a -0,78, ciò che significa che ha subito più gol di quanti ne avrebbe dovuto subire.

Il web e i social sono stati impietosi con Luca Zidane che è meglio resti concentrato sulle prossime partite, che non potranno andare peggio, intanto perché Messi non lo incrocia più, e poi perché avrà modo di riflettere sugli errori che cercherà di cancellare.