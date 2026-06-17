La surreale gioia dei tifosi congolesi al gol di Wissa: esultano circondati da 20 mila portoghesi

Al momento del decisivo pareggio del Congo contro il Portogallo sotto l’Arco Triunfal nel centro di Lisbona è calato il gelo tra gli oltre 20 mila tifosi radunati: solo una dozzina esulta, sono i sostenitori di Wissa e compagni.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di calcio 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il gol di Wissa in pieno recupero del primo tempo contro il Portogallo ha regalato un esordio da sogno alla Repubblica Democratica del Congo che ha strappato un punto enorme a Cristiano Ronaldo e compagni, quasi irriconoscibili dopo un avvio più che promettente. Un momento che è stato festeggiato nei modi più disparati dai tifosi della nazionale africana, tra cui anche quello più sorprendente e meno pensabile: in piena Praça do Comércio, la Piazza del Commercio nel centro di Lisbona dove, sotto l'Arco Triunfal dove, tra i circa 20 mila tifosi portoghesi, è spuntato un minuscolo manipolo di una decina di irriducibili del Congo. Che hanno esultato e ballato nel surreale silenzio generale.

Storie di tifo e di Mondiali, soprattutto quando a incontrarsi sono culture e nazionalità diverse, opposte. E soprattutto quando, al di là di tutto, trionfa lo spirito sportivo e di lealtà tra gli appassionati. Ed è così che una semplice esultanza è diventata virale nel momento in cui in altre situazioni e contesti non sarebbe mai potuta succedere. Perché in mezzo a quasi 30 mila tifosi di una squadra, in questo caso di una Nazionale, mai e poi mai si potrebbe pensare che una dozzina di tifosi avversari si potrebbe permettere di esultare liberamente senza scatenare incidenti e tafferugli.

Eppure è accaduto: attorno alle 19.50, ore italiane, quando al gol lampo del Portogallo con Neves ha risposto Wissa siglando quello che poi sarà il gol del definitivo pareggio. Una rete improvvisa, per tutti inaspettata soprattutto per il peso e il valore avuto: arrivata proprio a ridosso dell'intervallo, spezzando le convinzioni di un Portogallo che poi nella ripresa ha stentato a ritrovarsi, soffrendo più del dovuto. In quel momento, in Congo come in ogni parte dov'erano riuniti i suoi tifosi, non ultimo, sugli spalti del NRG Stadium di Houston, è scoppiato il putiferio.

Scene di giubilo ed esultanza sfrenati, tra cui anche quello in piazza a Lisbona. Incuranti dei 30 mila tifosi avversari hanno così preso possesso della scena, in dodici o poco più si sono alzati, ballando e cantando, nell'assoluto e surreale silenzio di una piazza che da quel momento in poi non ha più festeggiato nulla.